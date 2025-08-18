Dołącz do redakcji Dziennika Wschodniego w Lublinie!

Poszukujemy osoby, która chce współtworzyć nasze materiały redakcyjne i być blisko najważniejszych spraw naszego regionu.
Kogo szukamy?
- Mile widziane doświadczenie dziennikarskie,
- Zainteresowanie sprawami miasta i samorządu,
- Otwartość i śmiałość do występowania przed kamerą,
- Zaangażowanie, ciekawość świata i lekkość pióra.
Oferujemy:
- Pracę w dynamicznej redakcji z wieloletnią tradycją,
- Możliwość rozwoju w mediach regionalnych, także w obszarze wideo,
- Realny wpływ na kształtowanie lokalnej debaty publicznej.
📍 Miejsce pracy: Lublin
👉 Jeśli chcesz współtworzyć Dziennik Wschodni i masz w sobie reporterskiego ducha – prześlij swoje CV i krótkie portfolio (jeśli posiadasz) na adres: redakcja@dziennikwschodni.pl