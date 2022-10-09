Quantcast

Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

niedziela, 9 października 2022 r.
Serwisy tematyczne
WOJNA W UKRAINIE

Praca

Dzisiaj
18:03
Strona główna » Praca

Праця: бути чи не бути?

Autor: Zdjęcie autora Ірина Шевченко*
0 0 A A
Під лежачий камінь вода не тече. Оксана працює
Під лежачий камінь вода не тече. Оксана працює (fot. з родинного архіву)

Праця – за аналізом контенту iнтернет-груп українців в регіоні – це тема номер один, і виглядає вона часто як війна Віларіба з Вілабаджо, чи тих, хто хоче і може і тих, кому не виходить. Спробуємо розібратися в проблемах і способах їх вирішення.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Artykuł ukazał się w wydaniu specjalnym - Dziennik Bardzo Wschodni. Wydanie specjalne, zostało przygotowane z inicjatywy i środków stowarzyszenia Homo Faber przez ukraińskich i białoruskich dziennikarzy Lublina

Видання спеціальне створенo з ініціативи та фінансуванням об’єднання Homo Faber і силами українських і білоруських журналістів Любліна

***

Людина, що не має потужної фінансової подушки безпеки, навряд чи дасть ради собі і дітям без стабільного і регулярного доходу. Три місяці безкоштовного проживання та фінансової помочі для українців, що заїхали після 24 лютого, що далі?

Люблін дуже відкритий для нас. Чи варіант перший – уряд праці

«В Україні я не пам’ятаю, коли останній раз шукала праці. Мабуть, що після університету. То був початок 2000-х, за два роки я змінила з десять дурних робот, маючи свіжий диплом економіста. Я торгувала в холодному кіоску печивом, в’язала светри на замовлення, була репетитором з математики... Аж більш-менш в країні все пішло на лад. Тоді ми з подругами відкрили свою спортивну школу. То був 2005 рік. За пару років ми додали ще танці, учнів більшало в геометричній прогресії, школа вже тоді мала неабиякий успіх, і я не думала, що колись змінить наше життя – війна!» – розповідає Марина З., що виїхала в березні з-під Харкова, залишивши дім, справи, нерухомість (якої вже немає) і чоловіка – воювати.

Марина спочатку трапила в мале містечко, після шоку війни і переїзду – не вибирала, але втамувала емоції, відвела дітей до місцевої школи. Незнання польської компенсувала англійською, невміння допомагати польській приймаючій родині на городі – роблячи обіди в українському стилі на всіх. Знайшла інтенсивні курси мови онлайн, записалася разом з дочками, «вигуглила» найближчі перспективні в професії міста, і так потрапила до Любліна.

«Люблін дуже відкритий для нас. Дивлюсь, дівчата-українки йогу розкручують, виставляють свої марки прикрас на ярмарках, вже знаю, як відкрити фірму в Польщі, але це пізніше, роздивляюся, моніторю ринок (якщо прийдеться залишитися тут). Я почала з роботи для досвіду, мови, хоча можу, в принципі, жити в своє задоволення і тринькати гроші, які відкладала за життя вдома. Роботу я маю таку, як тут хотіла, в солідній державній структурі, і знайшла її дуже швидко через уряд праці, рекомендую», - ділиться героїня.

Уряди праці, допомагають знайти вакансії та надають інформацію про відповідні з них. Крім цього Уряди інформують про можливість отримання допомоги від інших державних установ і фондів, консультують з питань кар’єри, допомагають при зміні кваліфікації, при вашому бажанні – перевіряють рівень Ваших професійних компетенцій.

Можна прийти до уряду особисто, скласти заяву на допомогу, де вказати свою професійну кваліфікацію, досвід, і свої побажання. Те саме можна зробити, зкориставшись з гарячої лінії, поздвонивши на номером 19524.

«Станом на 31 серпня 2022 року відповідно до положень Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом в повітових службах зайнятості Люблінського воєводства зареєстровано 918 безробітних громадян України, - 89% – жінки, - коментує Марек Куна, речник Воєводського уряду праці. - З них 3,5% економістів, 2,3% продавців, 1,7% медсестер, по 1,3% кухарів і бухгалтерів і більше половини – 51,2% - без вказання роду праці, для порівняння - 38,9% у Польщі.» Тобто Навіть, коли людина не розуміє, яку б працю могла виконувати в Польщі – можна просто заповнити форму, вказавши всі свої компетенції, риси і сильні боки.

До того ж, вакансії урядів праці передбачають роботу в умовах, регульованих законами і контрольованих. Це стосується годин праці, норм оплати, умов і дотримання безпеки в праці.

«Я не довіряла посередникам, - розмірковує Марина, - коли шукала вакансії в фейсбуку, почали писати різні дивні люди, і українською, і польською, пропонувати чорні підробітки. Я не порушувала закон в Україні, і не буду робити це тут».

«Я ніколи не зрозумію претензій до Польщі чи поляків». Варіант другий – довіритися Фондам помочі

В Україні Оксана К. була соціальним працівником з колосальним досвідом праці з людьми в скрутних ситуціях – хворими, особами з неповносправностями, колишніми в’язнями. Перше, що мала на меті по перетині кордону, - шукати роботу.

«Приїхали ми з Херсона, - розповідає 46-літня Оксана К., - восьмого березня, в той самий день, як в подарунок до жіночого свята, волонтерка з Homo Faber привезла нас машиною до родини поляків, яка, до речі, нас не відпускає до цього часу. Поки їхала з України згадувала, аналізувала, що я вмію робити, і вміння шити було в тому списку, хоча ніколи в цьому не працювала. Звернулася до того самого центру інформації в Центрі Культури, знайшла об’яви набору швачок на пошиття весільних суконь, сама хазяйка бізнесу роздрукувала, я так розумію. Одне було бажання, аби взяли хоч підробляти.»

Pоботі тонка, досить специфічна, виявилася досить важкою для особи без спеціального досвіду. Навіть при тому, що Оксана не була спеціалістом від весільних суконь –– за три місяці навіть відносно невеликого доходу вдалося більш-менш дійти до себе, дякуючи грошовим виплатам, доступності помочі харчами, хімією і підтримці приймаючої родини, адже виїхали вони з доцею (як більшість наших співвітчизників в той час) з самим рюкзачком з документами і першим необхідним.

З часом, вже маючи досвід пошуку і нові контакти, Оксана почала шукати нові варіанти, з більш підходящим графіком і кращими умовами для себе. На зараз вже три місяці вона працює на підприємстві з пошиття дитячих речей і підкреслює, що повністю задоволена, і умовами праці, і особливо – ставленням до працівників з України в ці часи, підтримкою і співчуттям.

 «Я розумію, коли малесенькі діти, стан здоров’я не дає працювати і заробляти на себе, все буває. Але я ніколи не зрозумію претензій до Польщі чи поляків, не зрозумію, що комусь помочі мало, чи її не відчуває, не зрозумію позиції «мені всі щось винні», тим більш, що не Польща воює з нами», - коментує Оксана дописи в фейсбуку тих, хто досі, місяцями не може собі порадити.

«Просто соромно було задарма жити». Варіант третій - допомагати іншим, і карма повернеться

Ліля Н. не знала ані слова польською, тридцять років в Україні працювала на пошті листоношею, і боялася щось змінити, трималася місця, свого села на Чернігівщині і свого чоловіка, доки його не стало. Навіть виїхати від російських загарбників сама б не наважилася, аби сусідка майже силою не всадила її, в домашніх чоботах, з переляканою кішкою до старих «Жигулів».

Згадує: «я ще й не думала про працю, бо хто я – в чужій країні? Ще й наші кажуть, не хочуть нас польські пани брати, не пробуй, бо не вийде... А я стала щось робити, бо соромно було жити задарма, хоч і на тій розкладушці в спортзалі кості боліли, але дах є, їсти є, ніхто тобі не стріляє... Не сиділося мені, почала, як хтось привозив до осередку сире, то готувала на шкільній кухні, не робила нічого особливого, тільки як вдома кожна хазяйка... Навіть менше, бо ні разу й курки не обскубла, все готове, помите».

З часом Лілю почали називати «мамою» за її велике серце і турботу про кожного, від кошеняти до бабусь, що ледве ходять, а з часом прийшла кулінарна слава, і – один другому, другий – третьому – жінка дістала запрошення спробувати себе в гастрономії.

«Ми запросили пані Лілію до допомоги в кухні, спробувати, і їй – заробіток. А зараз наш кухар дає їй самій робити робити страви: сирники, борщ український, суп зі щавлю, - коментує Анна П., співвласниця закладу харчування, - Але вона така скромна. Я радію, що робота у нас розв’язала цій чудовій жінці руки – вона з липня орендує невелику квартирку, де має спокій і час на своє хоббі – кішок. А з того, що знаю, зараз прийняла вже до себе українську родину з маленькими близнятами».

Ліля визнає, що в тій родині реалізує себе як мама і бабця, якою ніколи не була, але справжня її мрія – повернутися до України і жити на своїй землі.

Каже: «не слухайте нікого, а робіть свою роботу! Не вірила, що в моєму віці можна щось змінити, але я відчуваю, що я вже не така, як була, і придумала план на життя, хоч дивуюся, як вражають людей такі прості речі, як борщ з помідорами з грядки, чи гоголь-моголь. Ще боюся їхати, сусідка повернулася, і відірвало їй ноги на міні... Але я повернуся і наготую для цілої вулиці. А ще грибів назбираю, і насушу на нитці. Щоб в хаті пахло».

Дві причини працювати

І, врешті, причини працювати в Польщі.

Польща відкрила такі ресурси, для тих, хто приїхав після лютого, що вже не українець шукає працю, а – праця – українця.

Праця можлива без будь-яких додатких дозволів. І так само легко можна її змінити. Того ще українці в Польщі не знали. Повірте.

«Кількість повідомлень про працевлаштування громадян України у Люблінському воєводстві до кінця серпня 2022 року сукупними даними - 13 008», - коментує Марек Куна, речник Воєводського уряду праці.

Можна? – можна. Може не з першого дня, може – варто навчитися новому, може – не відразу «в дамки»... Вам «шашечки» чи їхати? А врешті, одне одного не виключає.

* міжнародна журналістка, магістрка психології

 

Dziennik Bardzo Wschodni - obejrzyj online i pobierz PDF:

Skomentuj i udostępnij na Facebooku
e-Wydanie
Czytaj więcej o:
praca Ukraina Homo Faber Lublin Dziennik Bardzo Wschodni

Komentarze 0

Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.
Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Skomentuj

Aby napisać komentarz, należy się zalogować:
Zaloguj się
Zaloguj się przez Facebook

Nie publikujemy nic na Twojej tablicy na Facebooku oraz nikomu nie udostępniamy Twoich danych osobistych.
Podczas pierwszego logowania zostaniesz poproszony o wybór swojej nazwy użytkownika.

Twój komentarz został dodany

Pozostałe informacje

Zawody dla najmłodszych wspinaczy w CW Kotłownia. Oto zwycięzcy
Zdjęcia
galeria

Zawody dla najmłodszych wspinaczy w CW Kotłownia. Oto zwycięzcy

Wystartowało 70 zawodniczek i 65 zawodników, którzy wspinali się po 15 estetycznych baldach – tak było w sobotę podczas Regionalnych Zawodów Wspinaczkowych dla Dzieci zorganizowanych w Klubie Wspinaczkowym Kotłownia w CW Kotłownia przy ul. Cisowej 11 w Lublinie.
ВІД НАС. Anna Dąbrowska i Ірина Шевченко

ВІД НАС. Anna Dąbrowska i Ірина Шевченко

Праця: бути чи не бути?

Праця: бути чи не бути?

Праця – за аналізом контенту iнтернет-груп українців в регіоні – це тема номер один, і виглядає вона часто як війна Віларіба з Вілабаджо, чи тих, хто хоче і може і тих, кому не виходить. Спробуємо розібратися в проблемах і способах їх вирішення.
Поради від консула: читати інформацію на сайті і не довіряти посередникам

Поради від консула: читати інформацію на сайті і не довіряти посередникам

Якщо розділити кількість українців в Польщі зараз на 25 українських консулів і на кількість робочих днів року, то появиться поважна цифра – 627 – саме стільки людей на день має прийняти консл, і це за умови, що людина звернеться до Консульства лише один раз
Комікс. Польща про нас
galeria

Комікс. Польща про нас

Wisła II Puławy – Unia Bełżyce 4:0. Puławski gwiazdozbiór

Wisła II Puławy – Unia Bełżyce 4:0. Puławski gwiazdozbiór

Rezerwy Wisły Puławy bez problemów ograły Unię Bełżyce. Gospodarze wystawili skład pełen graczy na co dzień występujących w II lidze.
Почитати українською

Почитати українською

від 24 лютого значення і розуміння всього українського змінюються, воно резонує як і в українцях, так і в людях іншого етнічного походження
Sokół Konopnica – Orion Niedrzwica 5:1. Już jest lepiej niż rok temu [zdjęcia]
galeria

Sokół Konopnica – Orion Niedrzwica 5:1. Już jest lepiej niż rok temu [zdjęcia]

Orion Niedrzwica poniósł niespodziewaną klęskę w Radawcu, gdzie swoje mecze rozgrywa Sokół Konopnica
Dotacja dla Puław przepadła. Prezydent zmienił zdanie, miasto straciło miliony

Dotacja dla Puław przepadła. Prezydent zmienił zdanie, miasto straciło miliony

Prezydent Puław nie chciał budować nowej sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 3, ale właśnie o środki na tę inwestycję zawnioskował do "Polskiego Ładu". Gdy miasto dostało pieniądze, Paweł Maj poprosił o zmianę ich przeznaczenia. Nie udało się.
Ogniwo Sopot – Edach Budowlani Lublin 30:24. Koniec dobrej passy

Ogniwo Sopot – Edach Budowlani Lublin 30:24. Koniec dobrej passy

W spotkaniu szóstej kolejki Edach Budowlani przegrali na wyjeździe z Ogniwem Sopot 24:30. Była to pierwsza porażka lublinian w sezonie.
Мы падобныя, але...

Мы падобныя, але...

З усіх славянскіх моў – акрамя сербскай, харвацкай і чарнагорскай, якія афіцыйна раздзяліліся зусім нядаўна, – самыя блізкія між сабой украінская і беларуская, а потым украінская і польская.
Mетафоричні карти часів війни

Mетафоричні карти часів війни

Робота за допомогою карт — поширена практика у психологічних консультаціях. Вперше такі карти з’явилась в Ізраїлі у 80-х роках. Класичними ще відтоді вважаються колоди «OH» і „COPE”. Однак у зв’язку з тим, що у світі відбулось багато змін, передусім пов’язаних з тим, що у нашому житті масово зявився Інтернет, гаджети та доступ до великої кількості інформації, виникла потреба у нових сюжетах, які би відзеркалювали теперішню реальність і унікальний український досвід в умовах російсько-української війни.
Півроку тривожних симптомів – достатній термін, щоб звернутися за допомогою

Півроку тривожних симптомів – достатній термін, щоб звернутися за допомогою

тривога починалася з малого приводу, а за годину вже займала всі мої думки і володіла цілим моїм тілом.
Українська суботня школа в Любліні – кількість учнів перевищує прогнози у два з половиною рази

Українська суботня школа в Любліні – кількість учнів перевищує прогнози у два з половиною рази

в часі набору до школи записалося близько 200 дітей різного віку, хоча організатори лічили на максимум 80 учнів, переважають діти, котрі приїхали після 24 лютого
Школа: непрості рішення

Школа: непрості рішення

Kількість українських учнів в польських школах зростає. До початку навчання записалося 2,5 тисячі учнів тільки у Любліні, за вересень кількість збільшилася вдвічі. Скоріш за все, батьки приймають дуже непрості рішення щодо планів родини на найближчий рік.

Najnowsze
Zawody dla najmłodszych wspinaczy w CW Kotłownia. Oto zwycięzcy
galeria

18:42 Zawody dla najmłodszych wspinaczy w CW Kotłownia. Oto zwycięzcy

17:44

Wisła II Puławy – Unia Bełżyce 4:0. Puławski gwiazdozbiór

17:41

Sokół Konopnica – Orion Niedrzwica 5:1. Już jest lepiej niż rok temu [zdjęcia]

17:40

Dotacja dla Puław przepadła. Prezydent zmienił zdanie, miasto straciło miliony

17:37

Ogniwo Sopot – Edach Budowlani Lublin 30:24. Koniec dobrej passy

17:31

Мы падобныя, але...

16:59

Школа: непрості рішення

ALARM24
Widzisz wypadek? Jesteś świadkiem niecodziennego zdarzenia?
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

Kliknij i dodaj swojego newsa!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Smogowy sezon w Lublinie otwarty. Są już pierwsze mandaty za palenie śmieciami

Smogowy sezon w Lublinie otwarty. Są już pierwsze mandaty za palenie śmieciami

Lublin. Domki z kocimi "kawalerkami" zostaną ustawione na osiedlach

Lublin. Domki z kocimi "kawalerkami" zostaną ustawione na osiedlach

Puławy. Pasażerów MZK przybyło, ale spółka notuje straty

Puławy. Pasażerów MZK przybyło, ale spółka notuje straty

Dotacja dla Puław przepadła. Prezydent zmienił zdanie, miasto straciło miliony

Dotacja dla Puław przepadła. Prezydent zmienił zdanie, miasto straciło miliony

W Puławach będą strzelać laserami. Jeszcze w tym roku

W Puławach będą strzelać laserami. Jeszcze w tym roku

Avia Świdnik – KS Wiązownica 0:1. Ciągle bez atutu własnego boiska

Avia Świdnik – KS Wiązownica 0:1. Ciągle bez atutu własnego boiska

Szczątki ludzkie na górkach czechowskich. Chcą zamknięcia placu zabaw
galeria

Szczątki ludzkie na górkach czechowskich. Chcą zamknięcia placu zabaw

Na sesji w Świdniku o sztucznej macicy, syntetycznej spermie i homoseksualistach kupujących dzieci na targu

Na sesji w Świdniku o sztucznej macicy, syntetycznej spermie i homoseksualistach kupujących dzieci na targu

Chcą budować spalarnię odpadów w Lublinie. Dzielnice mają wątpliwości

Chcą budować spalarnię odpadów w Lublinie. Dzielnice mają wątpliwości

Żona ministra Czarnka we władzach nowego Wydziału Medycznego KUL

Żona ministra Czarnka we władzach nowego Wydziału Medycznego KUL

Gorzkie pożegnanie z cukrem. Jak z drożyzną radzą sobie mieszkańcy Lublina

Gorzkie pożegnanie z cukrem. Jak z drożyzną radzą sobie mieszkańcy Lublina

Lublin. Kamery przypilnują wjazdu na Stare Miasto. Odczytają rejestrację

Lublin. Kamery przypilnują wjazdu na Stare Miasto. Odczytają rejestrację

"Patriotyczna ławka" za 100 tysięcy złotych, deszczu nie przetrwała
film

"Patriotyczna ławka" za 100 tysięcy złotych, deszczu nie przetrwała

17-latka zatrzymana i skuta za pisanie kredą po chodniku w pobliżu kościoła
film

17-latka zatrzymana i skuta za pisanie kredą po chodniku w pobliżu kościoła

Nowacka do Kaczyńskiego: Na trumnie brata i mojej matki zbudował pan imperium kłamstwa
film

Nowacka do Kaczyńskiego: Na trumnie brata i mojej matki zbudował pan imperium kłamstwa

83 lata temu na Lublin spadły bomby. Zginęły setki mieszkańców
galeria
film

83 lata temu na Lublin spadły bomby. Zginęły setki mieszkańców

Rosnące raty kredytów. "Miałam 2400 zł wypłaty i 2400 zł poszło mi na hipotekę i czynsz"
film

Rosnące raty kredytów. "Miałam 2400 zł wypłaty i 2400 zł poszło mi na hipotekę i czynsz"

Nieogrzana szkoła i zdalne nauczanie? "Będziemy występować o zarząd komisaryczny"
film

Nieogrzana szkoła i zdalne nauczanie? "Będziemy występować o zarząd komisaryczny"

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
Łódź turystyczna przewróciła się przepływając obok holownika. Trzy osoby utonęły

Łódź turystyczna przewróciła się przepływając obok holownika. Trzy osoby utonęły

film
Jak się tym jeździ? 200 koni pod maską i L-ka na dachu
film
wideo

Jak się tym jeździ? 200 koni pod maską i L-ka na dachu

Sportowy samochód, dobre ubranie, a za mieszkanie nie chce płacić. "To pasożyt i oszust"
film
wideo

Sportowy samochód, dobre ubranie, a za mieszkanie nie chce płacić. "To pasożyt i oszust"

500 zł za "zbieranie grzybów" w lesie. To przez samochód
film
wideo

500 zł za "zbieranie grzybów" w lesie. To przez samochód

Matka i córka znalezione martwe. Sąsiad przyznał się do gwałtu i zabójstwa
film

Matka i córka znalezione martwe. Sąsiad przyznał się do gwałtu i zabójstwa

Zakończono budowę zapory na granicy z Białorusią. "Nielegalne przedostanie się do Polski jest niemożliwe"
film

Zakończono budowę zapory na granicy z Białorusią. "Nielegalne przedostanie się do Polski jest niemożliwe"

Taniec w Centrum Kultury: miłość, fantazja i SPA
film
wideo

Taniec w Centrum Kultury: miłość, fantazja i SPA

Pogrzeb Franciszka Pieczki. Aktor miał 94 lata
film
wideo

Pogrzeb Franciszka Pieczki. Aktor miał 94 lata

40 kilometrów na sygnale. Ranny 8-miesięczny chłopiec potrzebował pilnej pomocy
film

40 kilometrów na sygnale. Ranny 8-miesięczny chłopiec potrzebował pilnej pomocy

18-latka zginęła na egzaminie na prawo jazdy. Egzaminator zdążył uciec, ona została w aucie
film

18-latka zginęła na egzaminie na prawo jazdy. Egzaminator zdążył uciec, ona została w aucie

Biedaszyby znów aktywne. "Węgla w składach nie ma, a czymś trzeba palić"
film
wideo

Biedaszyby znów aktywne. "Węgla w składach nie ma, a czymś trzeba palić"

Foto
Zawody dla najmłodszych wspinaczy w CW Kotłownia. Oto zwycięzcy
Zdjęcia

Zawody dla najmłodszych wspinaczy w CW Kotłownia. Oto zwycięzcy

galeria
10-lecie Lubelskiego Klubu Morsów
galeria
Zdjęcia

10-lecie Lubelskiego Klubu Morsów

"Lalki potrafią milion rzeczy, których nie potrafią aktorzy". Roszkowski rzuca Alicję do krainy czarów
galeria
zdjęcia

"Lalki potrafią milion rzeczy, których nie potrafią aktorzy". Roszkowski rzuca Alicję do krainy czarów

Lublin. Trwają targi budowlane. Okna, drzwi, kominki… i kwiaty [zdjęcia]
galeria

Lublin. Trwają targi budowlane. Okna, drzwi, kominki… i kwiaty [zdjęcia]

Lubelskie. Pracowali przy rozbiórce stodoły. Doszło do tragedii
galeria
zdjęcia

Lubelskie. Pracowali przy rozbiórce stodoły. Doszło do tragedii

„Dłużej pracuję, niż żyję”. 50 lat pracy profesora Ryszarda Skubisza z UMCS
galeria
Zdjęcia

„Dłużej pracuję, niż żyję”. 50 lat pracy profesora Ryszarda Skubisza z UMCS

Żaneta wysuszyła włosy przy 70 km/h, czyli anielski jubileusz Politechniki Lubelskiej
galeria

Żaneta wysuszyła włosy przy 70 km/h, czyli anielski jubileusz Politechniki Lubelskiej

Lubelskie. Roztrzaskany ford. Nie żyje kierowca
galeria
zdjęcia

Lubelskie. Roztrzaskany ford. Nie żyje kierowca

Brytyjskie rakiety dotarły do Zamościa. Błaszczak: Wyciągamy wnioski z wojny
galeria
zdjęcia

Brytyjskie rakiety dotarły do Zamościa. Błaszczak: Wyciągamy wnioski z wojny

Jodek potasu już w magazynach. Komu pomoże, komu zaszkodzi?
galeria

Jodek potasu już w magazynach. Komu pomoże, komu zaszkodzi?

Zamość nie jest już Padwą, teraz wygląda jak Wenecja. Remontowana ulica pod wodą
galeria
zdjęcia

Zamość nie jest już Padwą, teraz wygląda jak Wenecja. Remontowana ulica pod wodą