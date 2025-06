59. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. To już niedługo

Od trzech lat festiwal organizowany jest przez Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, przy wsparciu wielu instytucji: m.in. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz lokalnych władz i partnerów – burmistrza i miasta Kazimierz Dolny, Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, Muzeum Nadwiślańskiego, Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ.

– Tak naprawdę kultura jest na jednym z pierwszych miejsc, jeżeli chodzi o zadania samorządu województwa lubelskiego, dlatego, że widzimy ogromne zapotrzebowanie, wzrost turystów, którzy przyjeżdżają do Lublina, którzy przyjeżdżają do województwa lubelskiego, nie tylko po to, żeby odpocząć, ale żeby brać udział w różnych wydarzeniach kulturalnych – zapewnia członek zarządu województwa lubelskiego, Marcin Szewczak. – Właśnie ten festiwal w Kazimierzu jest jedną z naszych pereł, która odbywa się na terenie województwa lubelskiego.

– To jest święto, święto naszych korzeni – zapewnia Artur Pomianowski, burmistrz Kazimierza Dolnego. – Jest to bardzo ważne, to jest swego rodzaju autentyczność, którą można odnaleźć właśnie w Kazimierzu Dolnym.