Duża folkowa impreza w Janowcu. Wystąpią goście z Mołdawii

Święto barw, dźwięków i smaków naszego regionu - tak niedzielną imprezę opisują jej organizatorzy, czyli Powiat Puławski i Gmina Janowiec. Impreza będzie okazją zapoznania się z twórczością artystyczną ludowych zespołów z różnych stron powiatu. Na scenie pojawią m.in. panie z Koła Gospodyń Wiejskich "Polanki" z Parchatki, Zespół Tańca Ludowego "Bystrzacy" z Wąwolnicy, "Gołębianki znad Wisły" z Gołębia, "Kobiety z Pasją" z sołectwa Borowa-Skoki, zespół "Zagrodzka Nuta" Koła Gospodyń Wiejskich Zagrody z gminy Żyrzyn, a także zespół śpiewaczy KGW w Żyrzynie.

Po godz. 15 zaplanowano występ Kapeli Zespołu Pieśni i Tańca "Ziemia Puławska", po którym swoje umiejętności wokalne pokażą gospodynie z Kośmina, a tuż przed godz. 16 na scenie zobaczymy gości zagranicznych - rumuński zespół folklorystyczny "Dacii Liberi" z Măgdăcești w Mołdawii.

Na zakończenie, ok. godz. 17:15 do wspólnej zabawy tanecznej zaprosi zespół weselno-dancingowy "Cash" z Puław. Podczas Nadwiślańskich Spotkań przewidziano również wręczenie nagród laureatom konkursu kulinarnego "Bitwa Regionów" oraz konkursu wokalnego. Na gości, którzy w niedzielę pojawią się w Janowcu czekać będą również stoiska z regionalnymi smakołykami, pokazy kulinarne, rękodzieło artystyczne i atrakcje dla dzieci. Impreza (wstęp wolny) potrwa do godz. 18.

Jednym z patronów medialnych wydarzenia jest Dziennik Wschodni.