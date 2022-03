Koniec tajemnic. Wiemy ile Azoty zapłacą Puławom za prawa do hali

Mały przełom nastąpił w styczniu, kiedy w projekcie uchwały o zmianach budżetowych pojawiła się suma spodziewanego wpływu od Grupy Azoty w 2022 roku - 577,5 tys. zł brutto. Jak przypuszczaliśmy, biorąc pod uwagę trzyletni okres obowiązywania umowy tytularnej, cała suma powinna wynieść ponad 1,7 mln zł. Tego jednak długo nie potwierdzano. Aż do teraz. Skutecznie ukrywaną informację w środę, 16 marca, otrzymała lubelska Fundacja Wolności. Niespodzianki nie było. Ta suma to "nie większa, niż 1 755 000 zł netto".

Poufność nieuzasadniona

Przekazanie pełnej umowy to skutek kilku miesięcy starań samej fundacji. Jej działacze, po otrzymaniu od prezydenta Puław decyzji o odmowie udzielenia informacji, zaskarżyli ją do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Skutecznie. Decyzja Pawła Maja została uchylona. Skład orzekający uznał, że umowa sponsoringowa jest pozbawiona poufnych danych o wartości gospodarczej, więc nie może być chroniona tajemnicą handlową. Przypomniał jednocześnie, że każda firma przekazująca pieniądze na cele publiczne w ramach sponsoringu "musi liczyć się z tym, że kwota wsparcia będzie upubliczniona i powszechnie dostępna".

Przelew co kwartał

Zgodnie z umową, Puławy najpierw miały otrzymać 300 tys. zł netto, jako zaliczkę na wydatki wymagane do wykonania umowy, a także 138,7 tys. zł netto, jako część wynagrodzenia za ostatnie miesiące roku 2021. Następnie, licząc od stycznia tego roku do końca marca 2024 roku, do miejskiej kasy co kwartał ma wpływać 146,2 tys. zł. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest zastosowanie się do szeregu warunków określających szczegóły sponsoringu. Za nie wywiązanie się z ustaleń sponsor daje sobie prawo do nakładania kar, których łączna wysokość może osiągnąć maksymalnie 1,755 mln zł.