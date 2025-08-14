Kurów zaprasza na dożynki. W piątek na Starym Rynku zagra Video

Już w piątek, 15 sierpnia, na Starym Rynku odbędzie się najważniejsze wydarzenie kulturalne gminy i miasta Kurów. Gwiazdą wieczoru będzie znany łódzki zespół pop-rockowy.
Po mszy w kurowskim kościele (godz. 12) i zakończeniu dzielenia chleba (ok. godz. 13:30) na scenie pojawią się zespoły ludowe w tym ZPiT "Biały Kur" z Kurowa. O godz. 18:30 zagra Folkrose, po czym publiczność obejrzy pokaz sztuk walki sekcji działających przy miejscowym ośrodku kultury.
O godz. 21 swój koncert rozpocznie Video z Wojciechem Łuszczykiewiczem na wokalu. Grupa znana jest z takich utworów jak "Szminki róż", "Wszystko jedno" czy wakacyjne "Idę na plażę". Video za swój dorobek artystyczny było wielokrotnie nagradzane, m.in. podczas gal Eska Music Awards, Viva Comet, czy TOPtrendy Festival.
Po ich koncercie wystąpi RetroNuta, a zabawę zakończy dyskoteka z DJ Chrisem. Wstęp wolny. Patronat medialny nad wydarzeniem objął Dziennik Wschodni.
Program dożynek:
12.00 - Msza Św. w kościele pw. Narodzenia NMP i Św. Michała Archanioła w Kurowie
13.00 - Korowód dożynkowy na Stary Rynek
13:20 - Ceremoniał dożynkowy
Wystąpią:
13.45 - Zespół Pieśni i Tańca "Biały Kur"
14.05 - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Otwarty krąg"
14.20 - KGW Zagrody Razem
14.40 - Rozstrzygnięcie konkursu wieńców dożynkowych
15.00 - Prezentacja lokalnych KGW
15.15 - Prezentacja MDP Klementowice, Płonki, Kurów
15.30 - Zespół Śpiewaczy Polanki z Parchatki
15.50 - KGW Bronowice
16.05 - Orkiestra Dęta Gminy Kurów
16.45 - RetroNuta
18.00 - KGW Bez Granic
18.30 - Folkrose
19.15 - Pokaz sztuk walki sekcji taekwondo i boksu, działających przy GOK w Kurowie
21.00 - Koncert zespołu VIDEO
22.30 - RetroNuta
00:00 - DJ Chris
01:00 - Zakończenie