Kurów zaprasza na dożynki. W piątek na Starym Rynku zagra Video

Po mszy w kurowskim kościele (godz. 12) i zakończeniu dzielenia chleba (ok. godz. 13:30) na scenie pojawią się zespoły ludowe w tym ZPiT "Biały Kur" z Kurowa. O godz. 18:30 zagra Folkrose, po czym publiczność obejrzy pokaz sztuk walki sekcji działających przy miejscowym ośrodku kultury.

O godz. 21 swój koncert rozpocznie Video z Wojciechem Łuszczykiewiczem na wokalu. Grupa znana jest z takich utworów jak "Szminki róż", "Wszystko jedno" czy wakacyjne "Idę na plażę". Video za swój dorobek artystyczny było wielokrotnie nagradzane, m.in. podczas gal Eska Music Awards, Viva Comet, czy TOPtrendy Festival.

Po ich koncercie wystąpi RetroNuta, a zabawę zakończy dyskoteka z DJ Chrisem. Wstęp wolny. Patronat medialny nad wydarzeniem objął Dziennik Wschodni.





Program dożynek:

12.00 - Msza Św. w kościele pw. Narodzenia NMP i Św. Michała Archanioła w Kurowie

13.00 - Korowód dożynkowy na Stary Rynek

13:20 - Ceremoniał dożynkowy

Wystąpią:

13.45 - Zespół Pieśni i Tańca "Biały Kur"

14.05 - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Otwarty krąg"

14.20 - KGW Zagrody Razem

14.40 - Rozstrzygnięcie konkursu wieńców dożynkowych

15.00 - Prezentacja lokalnych KGW

15.15 - Prezentacja MDP Klementowice, Płonki, Kurów

15.30 - Zespół Śpiewaczy Polanki z Parchatki

15.50 - KGW Bronowice

16.05 - Orkiestra Dęta Gminy Kurów

16.45 - RetroNuta

18.00 - KGW Bez Granic

18.30 - Folkrose

19.15 - Pokaz sztuk walki sekcji taekwondo i boksu, działających przy GOK w Kurowie

21.00 - Koncert zespołu VIDEO

22.30 - RetroNuta

00:00 - DJ Chris

01:00 - Zakończenie