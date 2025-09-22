Nocna akcja WOPR. Łódź utknęła na Wiśle w Kazimierzu Dolnym

Ratownicy wodni interweniowali na Wiśle w Kazimierzu Dolnym. Łódź z 8-osobową załogą utknęła na mieliźnie.
Zgłoszenie przyszło po godz. 20 w niedzielę z numeru ratunkowego. Do akcji ruszyła drużyna WOPR w Kazimierzu Dolnym.
„Ze wstępnych informacji od osoby zgłaszającej miało wynikać, iż łódź z silnikiem zaburtowym z ośmioma osobami na pokładzie, utknęła na mieliźnie w okolicy Bulwarów Wiślanych” – przekazują ratownicy wodni. Ale po dotarciu na miejsce, okazało się, że łódź utknęła znacznie dalej. - Wspólnie ze strażakami z OSP Kazimierz Dolny i PSP Puławy, podjęliśmy ewakuację osób do Przystani Jachtowej. Nikt z ewakuowanych nie wymagał udzielania pomocy medycznej- dodaje WORP.