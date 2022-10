Nocny wypadek w Puławach. 22-latka i 30-latek zakleszczeni w aucie

Do zdarzenia doszło w czwartek, ok. godz. 23.30. – Jadący w kierunku ulicy Lubelskiej peugeot wypadł z drogi, uderzył w znak drogowy, latarnię, a następnie w drzewo, po czym przewrócił się na bok – relacjonuje komisarz Ewa Rejn-Kozak, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Puławach. – W pojeździe zakleszczone zostały dwie osoby – 30-letni kierowca i 22-letnia pasażerka. Po wydostaniu ich przez strażaków i udzieleniu im pierwszej pomocy, oboje trafili do szpitali w Puławach i Lublinie.

Policjanci ustalili wstępnie, że kierowca jechał pod wpływem alkoholu. – Dokładny wynik będzie znany po zbadaniu pobranej od niego krwi – zaznacza rzeczniczka puławskiej komendy.

W związku z "uzasadnionym podejrzeniem" policjanci zatrzymali 30-latkowi prawo jazdy.