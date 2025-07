Plantator aresztowany. Skonfiskowali mu sadzonki i sprzęt, odebrali susz

Funkcjonariusze swoimi kanałami ustalili, że 28-letni mieszkaniec gminy Kazimierz DOlny ma u siebie narkotyki, a także, że zajmuje się ich przygotowywaniem. Do domu wynajmowanego przez tego mężczyznę pojechali w środę.

"Główny bohater" akcji był obecny. Przy nim policjanci przeszukali posesję.

- Znaleźli blisko 2 kilogramy suszu marihuany oraz 17 roślin - konopi innych niż włókniste w różnej fazie wzrostu. Część z nich rosła w donicach w specjalnie przygotowanym namiocie, część na zewnątrz budynku - relacjonuje nadkomisarz Ewa Rejn-Kozak, rzeczniczka puławskiej policji.

Poza tym kryminalni zabezpieczyli wszystko, czego mężczyzna używał do uprawy i wytwarzania narkotyków: namiot, suszarki, lampy ledowe, wentylator, wagę oraz urządzenia do elektronicznego kontrolowania temperatury i nawilżania powietrza.

28-latek został zatrzymany. Usłyszał zarzuty. Jest podejrzany o "uprawę konopi innych niż włókniste w ilości mogącej dostarczyć znacznej ilości ziela konopi innych niż włókniste, wytworzenie środków odurzających w znacznej ilości oraz przygotowanie do wprowadzenia ich do obrotu".

Policjanci chcieli dla niego tymczasowego aresztu, prokurator ich wniosek skierował do sądu, a ten się do niego przychylił. Decyzja o 3-miesięcznej izolacji zapadła dzisiaj. 28-latkowi grożą co najmniej 3 lata więzienia.