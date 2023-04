Pszczoły trafiły na Rybacką. Bezdomni dostaną miód

Na pomysł budowy charytatywnej pasieki wpadł puławianin, Rafał Szeleźniak, pszczelarz i opiekun pasiek działający na terenie Lubelszczyzny i Mazowsza. - Puławy są idealnym miejscem do hodowli pszczół. W całym mieście jest dużo zieleni, są pola uprawne, rzepak oraz inny rośliny miododajne rosnące choćby na ogródkach działkowych - tłumaczy nasz rozmówca.

Przymiarki do budowy puławskiej pasieki trwały dwa lata. W tym czasie pszczelarzowi udało się pozyskać sponsora, warszawską firmę UPL, która wsparła ten charytatywny projekt. Drewniane ule przy Rybackiej postawiono w tym tygodniu. Jest ich pięć. W każdym z nich znajdują się już pszczele rodziny ze swoimi królowymi. W środku lata pracować będzie w nich łącznie ok. 300 tys. owadów. To, zgodnie z szacunkami pomysłodawcy i opiekuna "Dobrej pasieki w Puławach" pozwoli na zebranie co najmniej stu kilogramów miodu w sezonie.

Miód (wielokwiatowy i rzepakowy) będzie bezpłatnie przekazywany na potrzeby schroniska dla bezdomnych im. św. Brata Alberta, gdzie na co dzień przebywa ok. 40 mężczyzn.

- To wspaniała i szlachetna inicjatywa. Wszyscy bardzo się cieszymy, że w naszym ogrodzie pojawiły się pszczoły. Myślę, że będzie im tu dobrze. Jesteśmy zlokalizowani z dala od centrum, mamy wiele roślin miododajnych. Sądzę, że ta pasieka nikomu nie będzie przeszkadzać - mówi Halina Kowalewska, prezes schroniska.

Placówka, poza wzbogaceniem wydawanych posiłków, będzie mogła oferować słoiki z miodem w formie "cegiełek" osobom zainteresowanym jej finansowym wsparciem. Na takiej samej zasadzie, jak robi z plonami ze swojego ogrodu, gdzie hoduje m.in. arbuzy, paprykę, ogórki i pomidory.

Rafał Szeleźniak chciałby, żeby miejskich pasiek było więcej. Jeśli uda mu się pozyskać odpowiednie środki, chętnie postawiłby w Puławach pasiekę edukacyjną. - Mogłyby z niej korzystać wszystkie szkoły. Uczniowie z bliska oglądaliby pracę pszczół dowiadując się, jak ważna jest ona dla środowiska - mówi miejski pszczelarz, jak sam się określa. Pomóc w realizacji tego marzenia mógłby samorząd, firmy lub puławskie placówki oświatowe.