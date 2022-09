Rolnicze grupy do operacji specjalnych. Jak zarobić na soku z rokitnika

Z uczestnictwa w innej grupie o nazwie „Lokalnie Naturalnie” zadowolona jest Ewa Boguta, współwłaścicielka wędrownej pasieki w okolicach Nałęczowa.

– Grupa zwiększyła nam sprzedaż miodu oraz rozpoznawalność. Mamy własną stronę. logo, wspólną bazę klientów. Razem jest nam łatwiej. Ważne są także dotacje, które można wykorzystać na zakup sprzętu, czy samochodów dostawczych – opowiada. Miody pod marką „LN” można znaleźć choćby w nałęczowskim Parku Zdrojowym, ale także zamówić przez internetową stronę pasieki.

W tej samej grupie działa także Aleksandra Mazurkiewicz z Końskowoli, która prowadzi lokalną, różaną manufakturę.

– Dzięki temu, że działamy razem, skracamy nasze łańcuchy dostaw. Korzystamy także na tym, że wzajemnie polecamy swoje produkty. Ich różnorodność sprawia, że u nas klient może zaopatrzyć się we wszystko: od różanych konfitur, przez miody różnego rodzaju, przetwory owocowe, po oleje tłoczone na zimno.

I możemy omijać pośredników, co przekłada się na zysk.

Grupy mogą korzystać także z doradztwa i zwrotu kosztów poniesionych na innowacje, czyli nowe rozwiązania rozwiązujące realne problemy.

– Jeśli rolnik taki problem zidentyfikuje, my szukamy partnerów, uczelni, instytutów naukowych i tworzymy konsorcja, by wspólnie znaleźć optymalne rozwiązanie. To jest symbioza, zacieśnianie współpracy pomiędzy rolnikami, nauką, przemysłem i doradztwem – mówi Marek Siuciak, broker innowacji w końskowolskim LODR.

Dotychczasowy rozwój rolniczych spółdzielni oceniany jest pozytywnie. Pieniędzy na ich wzmacnianie oraz tworzenie nowych nie zabranie także w kolejnych latach.