Szansa na znacznie więcej miejsc parkingowych przy dworcu kolejowym

Niewystarczająca ilość miejsc postojowych przy dworcu to problem, na który puławianie zwracają uwagę od lat. Sam dworzec nieszczęśliwie wciśnięty pomiędzy teren należący do PKP-PLK, a państwowy instytut naukowy ma mocno ograniczony potencjał na rozbudowę. Niewielki plac przed zmodernizowanym kilka lat temu budynkiem został dodatkowo podzielony w dalece nieoptymalny sposób. Niska liczba miejsc zmusza wielu kierowców do zostawiania aut na wyboistej i nieutwardzonej drodze do pobliskich garaży. Jak temu zaradzić?

Na pomysł nowej aranżacji przestrzeni przed dworcem Puławy Miasto wpadli pracownicy Zarządu Dróg Miejskich. Według ich nowej koncepcji, wystarczy inaczej zagospodarować teren, zwęzić szerokość jednokierunkowej drogi i ciaśniej poukładać same miejsca, by zmieścić ich nawet o 60 proc. więcej niż obecnie. Mowa o nawet kilkudziesięciu dodatkowych miejscach postojowych - bez fizycznego powiększania terenu samego parkingu.

Skoro koncepcja jest już gotowa, teraz wystarczy już tylko projekt techniczny, by móc wnioskować o wpisanie inwestycji do przyszłorocznego budżetu miasta. Ogłoszenie dotyczące opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej pojawiło się na początku sierpnia. Projekt ma zostać ukończony jeszcze w tym roku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem ZDM-u, przebudowa parkingu przy dworcu mogłaby rozpocząć się już w przyszłym roku.