Warto spojrzeć w górę. Ruszają balonowe zawody w Nałęczowie

W tym roku jubileuszowa, dwudziesta edycja tej podniebnej rywalizacji. Na liście startowej zobaczymy m.in. Sonię Rokosz w balonie "RMF FM", Denisa Dawidziuka w balonie "Białystok", Ritę Becz z Węgier w balonie "Red", Kacpra Borkowskiego w balonie "Smyk", Bartłomieja Pyzę w balonie "SM Ryki" i innych. Poza zawodami ale w balonowej fieście uczestniczyć będzie także Krzysztof Kosobudzki w balonie "Lubeskie Smakuj Życie".

Zgodnie z harmonogramem pierwsze loty zawodnicze rozpoczęły się o godz. 18:30. O godz. 21 w Parku Zdrojowym - ceremonia otwarcia z prezentacją ekip. Jutro, w piątek, kolejny dzień zmagań. Baloniarze będą latać w bloku porannym (od godz. 6) i wieczornym (od godz. 18:30). Dzień zakończy koncert puławskiego zespołu Cud nad Wisłą w parku przy Starych Łazienkach. Nocny pokaz balonów o godz. 21:30.

W planie na sobotę - wszystko podobnie jak w piątek z tą różnicą, że od godz. 10 do 18 zawodom towarzyszyć będzie lotniczy festyn z wystawą Muzeum Sił Powietrznych i Wojskowej Akademii Lotniczej w Dęblinie. Na zwiedzających czekać będą również food trucki i stoiska handlowe. Wieczorem o godz. 20 na scenie wystąpi wykonujący covery polskich i zagranicznych hitów z różnych lat - zespół Cookies Band. O godz. 21:30 - kolejny nocny pokaz oraz ceremonia zamknięcia zawodów.

Patronem medialnym wydarzenia jest Dziennik Wschodni.