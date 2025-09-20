Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Wybory prezydenckie

Puławy

Wypadek na drodze wojewódzkiej. Obowiązują objazdy

Autor: Zdjęcie autora oprac. IC
(fot. KPP Puławy)

Do zderzenia samochodu osobowego i cysterny doszło w powiecie puławskim na drodze krajowej nr 824.

(fot. KPP Puławy)

W sobotę rano w miejscowości Uściąż na drodze wojewódzkiej nr 824 doszło do zderzenia cysterny z samochodem osobowym. 

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że do zderzenia pojazdów doszło na skutek nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu przez kierującego Mazdą, który jechał od strony m. Rzeczyca. Kierowca Dafa, jechał od strony Opola Lubelskiego w kierunku Bochotnicy, Puław - informuje puławska policja.

Droga w miejscu zdarzenia jest całkowicie zablokowana. Na miejscu udzielana jest pomoc poszkodowanym. W osobowej mazdzie jechały dwie osoby, ciężarówką podróżowała tylko jedna osoba. 

Obowiązują objazdy: 
  • od strony Opola Lubelskiego przez Spławy - Zaborze
  • od strony Puław przez Celejów
(fot. KPP Puławy)
