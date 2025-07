Śmierć policjanta. Są wyniki sekcji zwłok

- Wyniki sekcji zwłok potwierdzają, że przyczyną zgonu pokrzywdzonego było postrzelenie- mówi Janusz Syczyński, prokurator rejonowy w Radzyniu Podlaskim. – Nadal prowadzimy postępowanie w kierunku art. 151 kk.- zaznacza prokurator. Chodzi o „doprowadzenie do samobójstwa”. Grozi za to od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

Przypomnijmy: do tragedii doszło 18 czerwca. - Funkcjonariusz zmarł w swoim domu. Był po służbie – relacjonował wówczas podkomisarz Piotr Mucha, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim. Rodzina zmarłego otrzymała pomoc psychologa.