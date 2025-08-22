Straciła panowanie i uderzyła w drzewo

Policja wyjaśnia okoliczności czwartkowego wypadku. W wyniku zderzenia z drzewem do szpitala trafiły 35- i 7-latka.
Do zdarzenia doszło w czwartek (21 sierpnia) po godzinie 15 w miejscowości Zbulitowie Duże w powiecie radzyńskim.
- Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy radzyńskiej jednostki pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że kierująca Renault Megane, 35-letnia mieszkanka gminy Radzyń Podlaski na zakręcie straciła panowanie nad autem, a następnie zjechała na prawe pobocze po czym uderzyła w przydrożne drzewo - informuje komisarz Piotr Mucha z radzyńskiej policji.
Na miejscu interweniował śmigłowiec LPR, który przetransportował 35-latkę do szpitala. Z obrażeniami ciała pod opiekę lekarzy trafiła równiez 7-latka podróżująca z kobietą. Od 35-latki została pobrana krew do badań na obecność alkoholu w organizmie.