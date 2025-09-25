Zabytek w Branicy Radzyńskiej dostanie drugie życie

Budynek od 2018 roku jest nieużytkowany, a wcześniej mieściła się tam szkoła. Poprzednie władze gminy Radzyń Podlaski chciały sprzedać nieruchomość w 2023 roku, ale do przetargu nikt się nie zgłosił.

Obecny wójt Daniel Grochowski już w styczniu informował, że zamierza przywrócić blask temu miejscu. „Zaczynamy prace przy rewitalizacji założenia pałacowo-parkowego i przystosowania obiektu na cele Gminnego Ośrodka Kultury” - zapowiedział. Projektanci z Alchimowicz Szymanowski architektura przygotowali już program funkcjonalno-użytkowy.

A kilka dni temu wójt pochwalił się, że gmina dostała na ten cel 1,9 mln zł dofinansowania z urzędu marszałkowskiego. - Przed nami jeszcze procedura przetargowa, a następnie – ruszamy z pracami! To pierwszy ważny krok w kierunku przywrócenia świetności historycznego zespołu pałacowo-parkowego i zwiększenia jego atrakcyjności turystycznej - podkreśla Grochowski.

Pałac w Branicy Radzyńskiej wybudował w 1884 r. Stanisław Szlubowski. Eklektyczny styl obiektu oparty jest głównie na formach neorenesansowych. We wnętrzach zachowały się m.in. marmurowe kominki, dekoracyjne sztukaterie na ścianach, sufity kasetonowe czy ozdobione stiukowymi plafonami, a także kunsztownie wykończone futryny drzwiowe i okienne. Po wojnie ziemia majątku została rozparcelowana i przydzielona byłym fornalom wraz z budynkami gospodarczymi, które w miarę upływu czasu były rozbierane i po wielu z nich nie pozostał już żaden ślad. Wyceniony na 3,5 mln zł gruntowny remont obejmie zarówno wnętrza, elewację i wymianę wielu elementów.