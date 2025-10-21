Podlaskie Święto Chmielu w Zamku Janów Podlaski– smak, muzyka i zabawa już w tę sobotę!

Z całą pewnością będzie smacznie i regionalnie! Szef kuchni zaplanował na to szczególne wydarzenie dania, które oddadzą klimat zarówno miejsca, jak i pory roku. Uczestnicy mogą spodziewać się tradycyjnych smaków, sezonowych produktów i autorskich interpretacji lokalnych przysmaków, przygotowanych z dbałością o każdy detal.

Główną rolę na wydarzeniu odegra lokalne piwo! Goście będą mieli okazję spróbować starannie wyselekcjonowanych browarów rzemieślniczych. Każdy znajdzie coś dla siebie, a propozycje zachwycą zarówno smakiem, jak i aromatem.

Szykuję się prawdziwa podlaska biesiada! Wodzirej zadba o świetną zabawę w tradycyjnym, radosnym klimacie, a na parkiecie taneczne rytmy zapewni DJ Fantomasz.

Podlaskie Święto Chmielu to idealna okazja, aby zasmakować kultury regionalnej w postaci niesamowitych dań, rzemieślniczych napojów chmielowych i energicznej muzyki. Hotel Arche w Janowie Podlaskim zaprasza zarówno smakoszy piwa, jak i tych, którzy chcą spędzić sobotni wieczór bawiąc się w zabytkowych murach zamku!

Szczegóły wydarzeniaoraz możliwość zakupu biletów dostępne są na stronie: www.zamekjanowpodlaski.pl