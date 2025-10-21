Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Balonem przez granicę. Pogranicznicy przejęli kontrabandę

(fot. archiwum)

We wtorek rano na polu we wsi Koszoły w gminie Łomazy (pow. bialski) znaleziono balon z ładunkiem 1,4 tysiąca paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Według Straży Granicznej, kontrabanda miała pochodzić z Białorusi.

Jak poinformował mjr Dariusz Sienicki, rzecznik Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, balon prawdopodobnie miał posłużyć do przerzutu papierosów przez granicę. – Funkcjonariusze zabezpieczają teraz teren, na którym wylądował balon. Będziemy badać, kto może być ewentualnie zaangażowany w ten przemyt. Tego typu próby przy użyciu balonu są w naszym regionie incydentalne – przekazał Sienicki.

Wieś Koszoły leży około 30 kilometrów od granicy z Białorusią. Województwo lubelskie graniczy zarówno z Ukrainą, jak i Białorusią, a polsko-białoruski odcinek granicy liczy blisko 171 km. To jednocześnie zewnętrzna granica Unii Europejskiej, dlatego służby graniczne regularnie kontrolują ten obszar pod kątem prób przemytu towarów i nielegalnych przekroczeń.

Śledczy ustalają teraz, kto odpowiada za próbę przerzutu towaru w tak nietypowy sposób. Jak podkreślają funkcjonariusze, choć podobne incydenty zdarzają się rzadko, przemytnicy coraz częściej sięgają po niekonwencjonalne metody

 Źródło: PAP

kontrabanda przemyt balony NOSG

Zboczeniec napastował kobiety w busie. Jest akt oskarżenia

Jest akt oskarżenia wobec 50-letniego mężczyzny, który w busie relacji Biała Podlaska-Lublin napastował kobiety. Prokuratura postawiła mu w sumie kilka zarzutów.
Już w tę sobotę (25 października) Hotel Arche w Janowie Podlaskim zamieni się w stolicę lokalnej kuchni i muzycznej zabawy. Podlaskie Święto Chmielu to festiwal pełen regionalnych smaków, tradycyjnej biesiady i wyjątkowych piw rzemieślniczych. To doskonała okazja, by spędzić jesienny wieczór przy lokalnych przysmakach, aromacie chmielu i w dobrym towarzystwie.

We wtorek rano na polu we wsi Koszoły w gminie Łomazy (pow. bialski) znaleziono balon z ładunkiem 1,4 tysiąca paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Według Straży Granicznej, kontrabanda miała pochodzić z Białorusi.
Jak połączyć technologię z odpowiedzialnością, a innowacje z humanizmem? Na to pytanie odpowiedzą uczestnicy III Międzynarodowej Konferencji „Humanistyczna i Społeczna Perspektywa w Naukach Technicznych – HUSNAT 2025”, która odbędzie się 23–24 października na Politechnice Lubelskiej.
Różnorodne techniki oddechowe są jednymi z najszybszych i najmniej wymagających form ekspresowego uspokojenia skołatanych nerwów. Poznaj te, które możesz wprowadzić od razu, choćby od dziś – sprawdź, jak możesz sobie pomóc!
Bardzo kreatywne miejsce na kryjówkę wybrał sobie 56-letni mieszkaniec powiatu hrubieszowskiego poszukiwany listem gończym. Myślał, że odpowiedzialności uniknie chowając się pod podłogą.

„Sprawdź faceta” - pod takim hasłem łukowskie stowarzyszenie Razem Ponad Podziałami zachęca mężczyzn do badań profilaktycznych jąder i prostaty.

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

