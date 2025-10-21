Balonem przez granicę. Pogranicznicy przejęli kontrabandę

Jak poinformował mjr Dariusz Sienicki, rzecznik Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, balon prawdopodobnie miał posłużyć do przerzutu papierosów przez granicę. – Funkcjonariusze zabezpieczają teraz teren, na którym wylądował balon. Będziemy badać, kto może być ewentualnie zaangażowany w ten przemyt. Tego typu próby przy użyciu balonu są w naszym regionie incydentalne – przekazał Sienicki.

Wieś Koszoły leży około 30 kilometrów od granicy z Białorusią. Województwo lubelskie graniczy zarówno z Ukrainą, jak i Białorusią, a polsko-białoruski odcinek granicy liczy blisko 171 km. To jednocześnie zewnętrzna granica Unii Europejskiej, dlatego służby graniczne regularnie kontrolują ten obszar pod kątem prób przemytu towarów i nielegalnych przekroczeń.

Śledczy ustalają teraz, kto odpowiada za próbę przerzutu towaru w tak nietypowy sposób. Jak podkreślają funkcjonariusze, choć podobne incydenty zdarzają się rzadko, przemytnicy coraz częściej sięgają po niekonwencjonalne metody

Źródło: PAP