Oddech jako naturalna regulacja emocji

Kiedy odczuwasz silny stres, Twój oddech staje się szybki i płytki – dla mózgu jest to jasna informacja, że trzeba wejść w tryb walcz i uciekaj. Oczywiście umysł nie rozumie, że zagrożenie nie jest realne, a że po prostu stresujesz się przed egzaminem – efekt jest taki sam, czyli wyrzut kortyzolu, którego nadmiar naprawdę nam szkodzi.

Techniki oddechowe niejako więc wymuszają na mózgu uspokojenie się – skoro oddychasz głęboko, z uważnością, przed niczym nie uciekasz, to znaczy, że układ przywspółczulny powinien się zrelaksować. Jest to, rzecz jasna, pewne uproszczenie, ale dobrze pokazuje, jak z pomocą oddechu można nakłonić mózg do relaksu.

Niektórzy wspomagają się takimi suplementami naturalnymi jak medyczna marihuana i twierdzą, że jest to dobra metoda na wspieranie relaksu.

Trzy sprawdzone techniki, które możesz stosować wszędzie

Poznaj trzy proste techniki, które możesz stosować w kolejce sklepowej, w tramwaju, w zaciszu domowym i wszędzie tam, gdzie zajdzie taka potrzeba:

oddech 4-7-8 – metoda stosowana nawet przez wojskowych. Polega na nabieraniu powietrza przez 4 sekundy, przytrzymaniu na 7 sekund i powolnym wypuszczaniu w 8 sekund,

box breathing – oddychanie pudełkowe oznacza wdech, zatrzymanie, wydech i zatrzymanie – każdy element powinien trwać dokładnie 4 sekundy,

coherent breathing – powolne, świadome oddychanie – podczas jednej minuty możesz wziąć tylko 5 wdechów i wydechów.

Wszystkie wymienione techniki są bardzo proste i już po kilku powtórzeniach nabierzesz wprawy. Pierwsze efekty mogą Cię zszokować, bo doznasz niespodziewanego relaksu w stresującym momencie. Ważne, by robić to regularnie – im częściej, tym lepiej!

Świadomy oddech jako część dbania o dobrostan

Świadome oddychanie to nie wszystko, co możesz zrobić dla siebie, bo fundamentem dobrostanu jest także ruch, odpowiednia dieta, nawadnianie i higieniczny sen. Dla niektórych ważna jest też suplementacja naturalnymi środkami wspomagającymi relaks. W tym celu przyda Ci się recepta na marihuanę – skonsultuj z lekarzem, czy nie masz żadnych przeciwwskazań do wypróbowania tej metody.

Oddech możesz także połączyć z medytacją, co wzmocni pozytywne działanie tego ćwiczenia, a im częściej będziesz wykonywać takie sesje relaksacyjne, tym bardziej odczujesz ich skutki. Pamiętaj, że lepiej robić je codziennie, ale krótko, niż przez kilka godzin raz w tygodniu – wówczas nie przyniosą długotrwałych efektów.

Liczy się skrupulatność i regularność, aby przyzwyczaić mózg i układ nerwowy do tego, że oto przestawiasz go na inny tryb i oczekujesz, że zachowa się tak, jak potrzebujesz. Powodzenia – stres naprawdę da się zredukować, oswoić i sprawić, że przestanie wpływać na Ciebie i Twój organizm destrukcyjnie!