Przed policją próbował się ukryć pod podłogą

Bardzo kreatywne miejsce na kryjówkę wybrał sobie 56-letni mieszkaniec powiatu hrubieszowskiego poszukiwany listem gończym. Myślał, że odpowiedzialności uniknie chowając się pod podłogą.
Hrubieszowscy policjanci mieli zadanie doprowadzić do więzienia 56-letniego mieszkańca gminy Horodło. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym w celu odbycia kary 2,5 roku więzienia za przestępstwa przeciwko opiece i rodzinie.
– Kiedy funkcjonariusze chcieli zatrzymać 56-latka na terenie jego posesji okazało się, że ukrył się przed nimi na strychu pod podłogą z drewnianych desek – informuje aspirant sztabowa Edyta Krystkowiak z hrubieszowskiej policji.
Koniec końców, kryjówka nie była wystarczająco dobra i 56-latek trafił do więzienia celem odbycia kary.