"Sprawdź faceta". W Łukowie przełamują tabu

„Sprawdź faceta” - pod takim hasłem łukowskie stowarzyszenie Razem Ponad Podziałami zachęca mężczyzn do badań profilaktycznych jąder i prostaty.
Bezpłatne badania odbędą się w łukowskim szpitalu. - Każdy chętny facet będzie mógł przebadać swoje zdrowie intymne. Badanie jąder i badanie PSA - to podstawowa profilaktyka, która powinna stać się dla nas codziennością - mówi Kacper Sacharczuk, jeden z pomysłodawców akcji. - Mężczyźni często odkładają wizytę u lekarza „na później”. Niestety – w przypadku nowotworów jąder czy prostaty – to „później” może być zbyt późno. Dlatego za pomocą tej kampanii chcemy przełamać tabu i zachęcić mężczyzn do regularnych badań- podkreśla Sacharczuk.
W czwartek o godz. 12 ruszają internetowe zapisy na badania, które będzie można wykonać 25 i 26 października w szpitalu. Są one skierowane do mężczyzn w każdym wieku, ale szczególnie ważne są dla grupy w przedziale 20–40 lat.
Stowarzyszenie w ramach kampanii planuje również serię reportaży, wywiadów poświęconych zdrowiu mężczyzn.