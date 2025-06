Truskawkowa potęga: Polska drugim producentem truskawek w Unii

Polska jest drugim, po Hiszpanii, producentem truskawek w Unii Europejskiej z 15 proc. udziałem w rynku. W 2024 roku produkcja tych owoców wyniosła 159 tys. ton – informuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Według danych KOWR, w 2023 roku Polska zajmowała dziewiątą pozycję w produkcji truskawek na rynku globalnym oraz drugą (2024) wśród krajów Unii Europejskiej. Numerem jeden na rynku truskawek są od wielu lat Chiny z produkcją wynoszącą ponad 4,2 mln ton (w 2023) oraz Stany Zjednoczone ze zbiorami przekraczającymi 1,2 mln ton.

W UE największym producentem jest Hiszpania z 28 procentowym udziałem we wspólnotowej produkcji. Do znaczących producentów należą także Włochy z 11 proc. udziałem i Niemcy (10 proc.).

W ubiegłym roku zbiory truskawek w Polsce wyniosły 159 tys. ton i były o 12 proc. niższe niż w 2023 r. Wielkość zbiorów w dużej mierze zależy od warunków pogodowych dlatego się waha. Przykładowo w 2016 roku w kraju zebrano aż 197 tys. ton truskawek; w 2020 r. było to 185 tys. ton. Najniższe zbiory w ostatnich latach były w 2019 r., kiedy zebrano 146 tys. ton truskawek.

Uprawom truskawek sprzyjają też polskie warunki klimatyczno-glebowe. Udział powierzchni uprawy truskawek w całkowitym krajowym areale owoców jagodowych wynosi ok. 24 proc., ale od kilku lat powierzchnia plantacji truskawkowych zmniejsza się. W 2016 r. znajdowały się one na 50,6 tys. hektarów, w ub.r. już tylko na powierzchni 28,9 tys. ha. Oznacza to wzrost wydajności plantacji, słabsze odmiany zamieniane są przez bardziej plenne.