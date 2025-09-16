Brutalista: Nagrodzony Oscarami film już w SkyShowtime (wideo)

Architekt wizjoner László Toth ucieka z powojennej Europy i przybywa do Ameryki, aby odbudować swoje życie, pracę i małżeństwo z żoną Erzsébet po tym, jak w czasie wojny został zmuszony do rozstania przez zmieniające się granice i reżimy. W nowym kraju László osiedla się w Pensylwanii, gdzie bogaty i wpływowy przemysłowiec Harrison Lee van Buren zauważa jego talent do budowania. Jednak władza i dziedzictwo mają wysoką cenę…

Brutalista został nagrodzony trzema Oscarami, a miał jeszcze siedem nominacji (w kategorii najlepszy film, najlepsza aktorka drugoplanowa, najlepszy aktor drugoplanowy, najlepszy reżyser, scenariusz oryginalny, scenografia i montaż).

Były też trzy Złote Globy i cztery nagrody BAFTA.

Film Brutalista jest dostępny w serwisie SkyShowtime od 16 września.