Z kim się pośmiejemy? Komicy i kabarety w tym roku w Lubelskiem

Miłośnicy dobrych żartów trasy swoich ulubionych artystów śledzą zwykle z dużym wyprzedzeniem, by móc kupić bilety w najlepszych sektorach i nie spóźnić się z zakupową decyzją. Poniżej umieszczamy kalendarzową listę zapowiedzianych kabaretów i standuperów, którzy do końca tego roku pojawią sią na scenach miast Lubelszczyzny.

Miłośnicy kabaretów powinni zwrócić uwagę przede wszystkim na 19 października, kiedy w Lublinie odbędzie się "Polska Noc Kabaretowa". Kabaret Hrabi wystąpi w Chełmie i Puławach, Kabaret Nowaki w Lublinie, Neonówka Smile - w Lublinie, Abelard Giza - w Lublinie, Daniel Midas - w Białej Podlaskiej, Katarzyna Piasecka - we Włodawie, Neonówka - w Lublinie i Puławach, Szymon Majewski - w Zamościu, Rafał Rutkowski - w Kraśniku.

W przyszłym roku na Lubelszczyznę zawita m.in. Mateusz Socha ze swoim programem "Szur", pierwsze występy w Lublinie i Puławach. W kwietniu także w Puławach kolejna Polska Noc Kabaretowa pod hasłem Siedmiu wspaniałych.

Biletów na wydarzenia można szukać na popularnych serwisach z biletami w internecie.

Lista występów rozśmieszających:

18 lipca, Stand-up, Tomasz Karolak, program "50 i co?" - Restauracja "Od Kuchni" w Lublinie

24 sierpnia, Kabaret Skeczów Męczących, "Jeszcze nigdy nie było tak dobrze" - Amfiteatr w Chełmie

Wrzesień

10 września, Stand-up, Maciej Brudzewski, program "Co ludzie powiedzą" - Fabryka Kultury Zgrzyt w Lublinie

11 września, Stand-up, Daniel Midas, program "Złote Myśli" - Amfiteatr w Białej Podlaskiej

14 września, Kabaret Skeczów Męczących, "Jeszcze nigdy nie było tak dobrze" - Dom Chemika w Puławach

14 września, Kabaret Nowaki, "Mieliśmy do tego nie wracać!" - Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

17 września, Stand-up, Magda Kubicka, "Chcę cię poznać" - MOK w Międzyrzecu Podlaskim

18 września, Stand-up, Katarzyna Piasecka, "Ukąszona" - Włodawski Ośrodek Kultury we Włodawie

18 września, Stand-up, Magda Kubicka, "Chcę cię poznać" - Chełmski Dom Kultury w Chełmie

28 września, Kabaret Ani Mru Mru, "Mniej więcej" - HDK w Hrubieszowie 2x

Październik

4 października, Stand-up, Radek Drożdż, "Sam to zrobię" - Pub Just Crafted w Lublinie

5 października, Grupa MoCarta, "Ale kino" - Akademia im. JP II w Białej Podlaskiej 2x

11 października, Stand-up, Wojtek Kamiński, "Zapis" - Lubelski Dom Technika NOT w Lublinie

11 października, Kabaret Hrabi, "Crime Story" - Chełmski Dom Kultury w Chełmie 2x

12 października, Kabaret Hrabi, "Crime Story" - Dom Chemika w Puławach

12 października, Stand-up, Wojtek Kamiński, "Zapis" - Bychawskie Centrum Kultury w Bychawie

13 października, Stand-up, Adam Van Bendler, "Ultimatum" - Akademia im. JPII w Białej Podlaskiej

17 paździrnika, Kabaret Czesłuaf, "Nowy program 2025" - Centrum kongresowe Uniw. Przyrodniczego w Lublinie

19 października, Grupa MoCarta, "Ale kino" - Biłgorajskie Centrum Kultury w Biłgoraju

19 października, Kabaret Czesłuaf, "Nowy program 2025" - Włodawskie Centrum Kultury we Włodawie

19 października, Polska Noc Kabaretowa 2025 - Hala Globus w Lublinie

19 października, Kabaret Czesłuaf, "Nowy program 2025" - Radzyński Ośrodek Kultury w Radzyniu Podlaskim

20 października, Stand-up, Abelard Giza, "Wentyl" - Centrum Kongresowe Uniw. Przyrodniczego w Lublinie

21 października, Stand-up, Abelard Giza, "Wentyl" - Centrum Kongresowe Uniw. Przyrodniczego w Lublinie

22 października, Stand-up, Abelard Giza, "Wentyl" - Centrum Kongresowe Uniw. Przyrodniczego w Lublinie

22 października, Stand-up, Adam Sobaniec, "Podwójne szczęście" - Fabryka Kultury Zgrzyt w Lublinie

23 października, Stand-up, Rafał Rutkowski, "Żarty dla mas" - CKiP w Kraśniku

24 października, Stand-up, Krzysztof Hanke, "Śmiesznie już było" - Biłgorajskie Centrum Kultury w Biłgoraju

27 października, Kabaret Neonówka, "Pokolenie DNA" - Centrum Spotkania Kultur w Lublinie 2x

29 października, Kabaret Smile, "Contra" - Centrum Spotkania Kultur w Lublinie 2x

Listopad

9 listopada, Kabaret Chyba, "Rodzina to jest siła" - Łukowski Ośrodek Kultury w Łukowie

9 listopada, Stand-up, Szymon Majewski, "Kto panu to zrobił" - Zamojski Dom Kultury w Zamościu

14 listopada, Kabaret Neonówka, "Pokolenie DNA" - Hala widowiskowo-sportowa w Puławach

Grudzień

5 grudnia, Kabaret Młodych Panów, "Z żartami nie ma żartów" - Centrum Spotkania Kultur w Lublinie 2x

5 grudnia, Kabaret Skeczów Męczących, "Jeszcze nigdy nie było tak dobrze" - Hala OSiR w Biłgoraju

5 grudnia, Stand-up, Piotr Bałtroczyk, "STAND UP 2025" - Collegium Maius Uniw. Medycznego w Lublinie

6 grudnia, Stand-up, Piotr Bałtroczyk, "STAND UP 2025" - TDK w Tomaszowie Lubelskim

6 grudnia, Kabaret Skeczów Męczących, "Jeszcze nigdy nie było tak dobrze" - OSiR w Zamościu

7 grudnia, Stand-up, Piotr Bałtroczyk, "STAND UP 2025" - CKiP w Kraśniku

9 grudnia, Stand-up, Piotrek Szumowski, "Wagabunda" - CKiP w Kraśniku

10 grudnia, Stand-up, Piotrek Szumowski, "Wagabunda" - Chełmski Dom Kultury w Chełmie

10 grudnia, Stand-up, Michał Leja, "1991", Fabryka Kultury Zgrzyt w Lublinie

11 grudnia, Stand-up, Piotrek Szumowski, "Wagabunda" - TDK w Tomaszowie Lubelskim

z ciekawszych wydarzeń roku 2026:

22 lutego - Stand-up, Mateusz Socha, "Szur" - Hala Globus w Lublinie

23 lutego - Stand-up, Mateusz Socha, "Szur" - Hala widowiskowo-sportowa w Puławach

17 kwietnia - Polska Noc Kabaretowa, "Siedmiu wspaniałych" - Hala widowiskowo-sportowa w Puławach