Wpadła przez zapach alkoholu – nielegalna produkcja trunku w Dęblinie

Policjant, który udał się do domu kobiety zauważył również przewód prowadzący do aparatury przypominającej sprzęt do produkcji alkoholu. Jak się okazało – nie bez powodu. Urządzenie było uruchomione, a jego działanie potwierdziło, że w lokalu faktycznie trwa produkcja alkoholu.

Na miejsce wezwano funkcjonariusza z pionu kryminalnego. Podczas przeszukania ujawniono kompletną aparaturę do domowej destylacji, gotowy już alkohol oraz zacier. Sprzęt i wyprodukowany alkohol zostały zabezpieczone.

55-latka nie posiadała wymaganego wpisu do rejestru działalności związanej z wyrobem i przetwarzaniem alkoholu etylowego. Usłyszała zarzut nielegalnej produkcji alkoholu, za co zgodnie z przepisami grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.