70-latka potrącona przez hulajnogę elektryczną. Sprawcą był 14-latek

Do tego groźnego zdarzenia doszło wczoraj około godziny 16:15 na ul. Racławickiej w Świdniku. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że seniorka poruszała się prawidłowo chodnikiem, gdy doszło do nagłego zderzenia z rozpędzoną hulajnogą. Obaj nastolatkowie to mieszkańcy gminy Wólka. Policja potwierdziła, że uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.

Świdniccy funkcjonariusze wyjaśniają szczegółowe okoliczności wypadku i przypominają, że użytkownicy hulajnóg elektrycznych mają obowiązek przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

– Hulajnoga elektryczna to pojazd, a jej użytkownik to kierujący. Z tego wynikają nie tylko prawa, ale przede wszystkim obowiązki – przypominają policjanci.

W związku z rosnącą liczbą podobnych zdarzeń, służby apelują do wszystkich użytkowników hulajnóg, szczególnie osób niepełnoletnich i ich opiekunów, o zachowanie rozwagi i ostrożności.