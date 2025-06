Na straganie w dzień targowy... Nowe miejsce do robienia zakupów w Świdniku

To była jedna z największych i najważniejszych inwestycji miejskich ostatnich lat. Przebudowa zaczęła się w lutym ub.r. W ramach inwestycji powstały dwie zadaszone wiaty – większa o powierzchni ok. 2 236 mkw. i druga ok. 370 mkw. Prace objęły również budowę nowych miejsc parkingowych i przebudowę części ul. Targowej.

– Budowa targowiska była jednym z kluczowych elementów programu rewitalizacji centrum miasta, który radni Świdnika uchwalili w październiku 2022 roku. A zatem nie chodziło jedynie o poprawę stanu infrastruktury miejskiej tylko dlatego, że wymaga naprawy. Zależało nam, by w ślad za tymi działaniami szło rozwiązywanie konkretnych problemów społecznych dotykających jak największej liczby mieszkańców. Było to warunkiem uzyskania dofinansowania z funduszy rządowych. Sądzę, że nowe targowisko spełnia te założenia. A zatem zlikwidowaliśmy obiekt, który przypominał już tylko zdewastowaną, handlową prowizorkę. W jego miejsce powstał nowoczesny kompleks z pełną infrastrukturą i trwałym zadaszeniem, na którym umieściliśmy instalację fotowoltaiczną. Dzięki temu uzyskaliśmy kolejny efekt wymagany przy ocenie programów rewitalizacyjnych, gdyż energia produkowana przez instalację instalacji zasila obiekty publiczne położone na terenie całego miasta. Podczas naboru najemców staraliśmy się o maksymalne zróżnicowanie branżowe oferty handlowej. Niewymiernym, ale bardzo ważnym efektem jest wizerunkowa przemiana tego fragmentu miasta, który znajduje się przy ulicy prowadzącej do portu lotniczego, a więc stanowi pewnego rodzaju wizytówkę Świdnika – mówi burmistrz Marcin Dmowski.

Nowe targowisko jest wyposażone w instalację fotowoltaiczną, są także dostępne toalety publiczne, pomieszczenia socjalne i techniczne. Po przebudowie powstało 7 sklepów o powierzchni 36 mkw., 23 boksy i stanowiska otwarte o powierzchni 18 mkw. oraz ponad 80 mniejszych.

Koszt całej inwestycji wyniósł ok. 13,5 mln zł, w tym 9,5 mln zł z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie zrealizowała firma Mostostal Puławy.

Przy placu przewidziano miejsca krótkotrwałego postoju samochodów dostawczych. Natomiast od strony ul. Baczyńskiego wykonane zostaną też miejsca parkingowe dla pojazdów osobowych.

– Ogromna większość najemców zadeklarowała powrót z tymczasowych stanowisk na właściwy targ. Opłaty za stoiska są porównywalne z tymi sprzed przebudowy, a komfort pracy zupełnie inny. Parking, na którym targ funkcjonował w czasie budowy, powinien zostać uprzątnięty do końca czerwca. Nie będziemy jednak rygorystyczni w egzekwowaniu tego terminu. Są też przedsiębiorcy ze specjalnymi potrzebami. Niektórzy sprzedają towar z samochodu, inni pojawiają się okazjonalnie, na przykład przed świętami Bożego Narodzenia z choinkami, wiosną z sadzonkami lub innymi towarami sezonowymi. Staramy się postępować elastycznie, więc i dla nich znajdziemy przestrzeń, podobnie jak dla zwiększonej liczby sprzedawców pojawiających się tylko przed niedzielą – deklaruje burmistrz.

Wnioski o najem pawilonu bądź stanowiska handlowego, ich konkretną lokalizację oraz wykaz można jeszcze pobrać w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta pod linkiem www.umswidnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=1284.