Świdnik czekają zmiany. Jakie decyzje podjęła Rada Miasta?

W VI sesji Rady Miasta Świdnik IX kadencji, która odbyła się 3 września, uczestniczyło 20 radnych. Podczas spotkania dyskutowano nad wieloma projektami, w tym nad uchwałą budżetową Gminy Miejskiej Świdnik na 2024 rok. Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Świdniku wyjaśniał, skąd wynika zmniejszenie funduszy na politykę senioralną.

- Mniej niż 200 osób korzysta z tych usług opiekuńczych. Na ten cel gmina pokrywa 2 mln zł rocznie, a my w myśl projektu mieliśmy objąć wsparciem 1200 seniorów za 4 mln zł, co obrazuje, że to było zupełnie nierealne - wyjaśnia Andrzej Mańka, dyrektor Centrum Usług Społecznych w Świdniku.

Jak wskazywał, założenia projektu dotyczącego wsparcia dla seniorów były nierealistyczne w stosunku do zaoferowanych środków. W wyniku negocjacji projekt zmniejszono z 4 mln zł do 1,2 mln zł, co umożliwiło gminom ponowne przystąpienie do realizacji programu. Uchwała w sprawie zmian w budżecie została przyjęta jednogłośnie.

Jedną z kluczowych kwestii była uchwała dotycząca ustalenia opłat za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Miejską Świdnik. Mowa o rządowym programie "Aktywny rodzic", w ramach którego pobyt dzieci zarówno w żłobkach publicznych, jak i prywatnych ma być dofinansowany przez państwo. Rodzice mogą otrzymać 1500 zł miesięcznie na pokrycie kosztów, a w przypadku choroby dziecka – nawet 1900 zł.

- W Świdniku nie ma miesięcznych opłat, a stosowana jest stawka dzienna- tłumaczy Bożena Zapalska, naczelnik Wydziału Zarządzania Oświatą Urzędu Miasta Świdnik. Dotacje będą przyznawane automatycznie, po zgłoszeniu dziecka do systemu ZUS w zależności od liczby dni, które dziecko spędzi w żłobku.

Przyjęcie programu rządowego spowoduje cofnięcie dotychczas obowiązującej dotacji, której udzielała gmina fakultatywnie. Korzyścią skorzystania z tej inicjatywy jest zniwelowanie kosztów, jakie mają ponieść rodzice w publicznych żłobkach, ale również zyska na tym budżet gminy - Gmina, przyjmując te środki, zyska dodatkowe 25 tys. zł, które będzie można przeznaczyć na inne cele - wskazuje naczelnik wydziału.

Radna Magdalena Lipniowiecka wyraziła jednak obawy co do sytuacji placówek niepublicznych, gdzie stawki mogą być wyższe niż dotacje, co oznaczałoby dodatkowe koszty dla rodziców. W szczególności, że opłata za wyżywienie nie jest objęta w programie. Zapalska potwierdziła, że gmina nie ma formalnego wpływu na placówki niepubliczne.

- Będziemy robić wszystko, aby rodzice nie musieli dopłacać za czesne w żłobkach prywatnych - uspokaja Bożena Zapalska.

Uchwała ma wejść w życie na początku przyszłego roku.

Podczas sesji przyjęto także uchwałę dotyczącą programu Centrum Usług Społecznych na lata 2024-2026, który zdecydował się na pozyskanie środków Unii Europejskiej. Do tej pory CUS realizował zadania z dofinansowania instytucji zewnętrznych jak: „Rak to nie wyrok” dla kobiet w wieku 40- 49 lat.

12 głosami przyjęto również uchwałę dotyczącą wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świdniku. Jednym z nich było utworzenie biura projektowego w spółce Pegimek. Przejęłoby ono realizację projektów drogowych, dotychczas zlecanych zewnętrznym firmom, co dałoby gminie około 1,4 mln zł oszczędności rocznie.

Na zakończenie posiedzenia Burmistrz przedstawił planowane inwestycje drogowe w Świdniku oraz te, które już zostały zrealizowane. Wśród najważniejszych zakończonych projektów wymienił m.in. ul. Kusocińskiego, ul. Wiejską, ul. Chryzantemową, ul. Drewnianą, al. AZS Solidarność oraz ul. Witosa, gdzie mieszka najwięcej osób, co stanowiło priorytet przy realizacji tych inwestycji.

Obecnie realizowane są cztery projekty: ul. Deotymy, ul. Bażantowa, rozbudowa sieci na ul. Olimpijczyków na osiedlu domów jednorodzinnych oraz droga do oczyszczalni ścieków. Kolejne inwestycje, które są zaprojektowane to ul. Św. Brata Alberta, ul. Popiełuszki, ul. Sąsiedzka oraz ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, przy której powstają nowe bloki mieszkalne.

- Wśród strategicznych projektów jest budowa infrastruktury pieszo-rowerowej wzdłuż al. Jana Pawła II, która połączy Świdnik z Lublinem, eliminując problemy z komunikacją rowerową między miastami. Planowana jest również budowa drugiego pasa na ul. Jana Pawła II oraz przebudowa ronda wspomniał burmistrz Świdnika.

Ostatnia z zapowiedzianych inwestycji to przebudowa ul. Racławickiej na odcinku miejskim, od ul. Lotników Polskich do ul. Świerkowej, wraz z budową ul. Traugutta do ul. Harcerskiej. Obecnie projekt jest w fazie przygotowań.

Przedstawiono też korektę tras trzech linii komunikacyjnych: 5, 35 i 55. Wydłużona Linia nr 5 funkcjonuje obecnie w trzech wariantach. W 2023 roku linia ta miała 20 kursów dziennie, a obecnie liczba kursów wzrosła do 26. Obecnie miasto proceduje jej korektę, aby uwzględnić rozwijającą się strefę gospodarczą wzdłuż ul. Nadleśnej, gdzie pracuje około 1500 osób.

Linia nr 35, na prośbę mieszkańców, została w marcu wydłużona do Dworca Metropolitarnego, a czas przejazdu został skrócony z 60 do 45 minut. Podróżujący mogą przesiąść się na 24 inne linie, o co Lublin apeluje mieszkańców Świdnika- Nie ma możliwości, aby jeden autobus obsługiwał wszystkie trasy- przypomina burmistrz.

Linia 55, popularna wśród młodzieży i pracowników, zwiększyła liczbę kursów z 46 w 2021 roku do 66 obecnie. Dodatkowo wzrosła liczba kursów w weekendy. Linia nocna N2 kursuje z piątku na sobotę oraz z soboty na niedzielę.