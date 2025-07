Wakacje w bibliotece nie muszą być wcale nudne

Do 31 sierpnia biblioteka główna czynna jest w poniedziałki w godz. 8.00–16.00, we wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 10.00-18.00, natomiast w soboty siedziba główna i filie są nieczynne. Czytelnicy mogą jednak korzystać z książkomatów (przy ul. Niepodległości 13 oraz ul. Piłsudskiego 6A) oraz wrzutni do zwrotu książek.

Placówka chętnie korzysta z podpowiedzi czytelników, dotyczących tego, jakie nowości chcieliby znaleźć na bibliotecznych półkach. Swoje propozycje i pomysły można przedstawić za pomocą formularza, znajdującego się na stronie https://bibliotekaswidnik.formularze.org/index.php/e-form/1267.html

Tegoroczny wakacyjny program to bezpłatne zajęcia, spotkania i warsztaty dla dzieci, młodzieży oraz rodzin. Oferta obejmuje rozrywkę, edukację, kulturę i nowoczesne technologie – na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Zainteresowani połączą wakacyjny relaks z literaturą, rozwijaniem zainteresowań oraz integracją.

Czytelnia MediaStrefa (ul. Niepodległości 13):

W lipcu i sierpniu MediaStrefa zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na spotkania łączące nowoczesne technologie z literaturą, muzyką, filmem i kulturą popularną. W ofercie codzienne aktywności oraz wydarzenia specjalne dla miłośników wirtualnej rozrywki i osób szukających artystycznych inspiracji.

– VR na start tygodnia – każdy poniedziałek, godz. 13.00–15.30 (wiek 12+)

Innowacyjna rozrywka, która przeniesie uczestników w środek wirtualnej rzeczywistości dzięki technologii PlayStation4 VR. Wymagane pisemne zgody rodziców oraz zapoznanie się z regulaminem korzystania ze sprzętu VR.

– Wakacyjne pokazy filmowe „Zwierzęcy Bohaterowie na dużym ekranie” – każdy wtorek, godz. 11.00–13.00 (wiek 10+)

Poranki filmowe, podczas których uczestnicy poznają fascynujące historie o zwierzętach – zarówno fabularne, jak i inspirowane prawdziwymi wydarzeniami. W repertuarze produkcje o przyjaźni, odwadze, lojalności i niezwykłych przygodach czworonożnych bohaterów.

– Wakacyjny chillout z audiobookiem – każda środa, godz. 11.00–14.00 (bez ograniczeń wiekowych)

Spotkania z literaturą w formie słuchowisk – doskonała okazja do relaksu przy interesujących opowieściach. Młodsi uczestnicy mogą dodatkowo sprawdzić się w specjalnych wyzwaniach i zabawach.

– 8-bitowe czwartki z wyzwaniami #Challenge – każdy czwartek, godz. 14.00–18.00 (wiek 8+)

Powrót do klasyki gier – rozgrywki na kultowej konsoli NES. Uczestnicy zmierzą się z legendarną grą Super Mario Bros. Głównym wyzwaniem jest ukończenie gry bez możliwości zapisu – dla najlepszych przewidziano nagrody.

– Muzyczne piątki z MediaStrefą – każdy piątek, godz. 11.00–14.00 (wiek 13+; w przypadku grup zorganizowanych możliwość dostosowania granicy wiekowej)

Spotkania z muzyką różnych gatunków: bluesem, jazzem, rockiem oraz muzyką klasyczną. Uczestnicy obejrzą teledyski, koncerty, filmy muzyczne, a także posłuchają nagrań wybitnych artystów z płyt winylowych i cyfrowych nośników.

– Sierpniowy odlot dobrej muzyki – WOODSTOCK 1969 na dużym ekranie – 6 sierpnia, godz. 14.00–17.00 (wiek 15+)

Spotkanie Klubu Filmowego „Odlot” oraz Klubu Dobrej Muzyki. W 56. rocznicę legendarnego festiwalu uczestnicy obejrzą kultowy, ponad 3-godzinny dokument z zapisem koncertów z Woodstock 1969, a następnie wezmą udział w rozmowie o muzyce, która ukształtowała pokolenie. Mile widziane akcenty inspirowane stylem hippie.

W trakcie wakacji zapewniamy dostęp do nowoczesnego sprzętu, w tym stanowisk komputerowych, gier edukacyjnych, literatury multimedialnej, a także do bogatego katalogu audiobooków i filmów. MediaStrefa to miejsce, w którym technologia łączy się z kulturą i edukacją, oferując atrakcyjne i bezpieczne formy spędzania wolnego czasu.

Na wybrane zajęcia obowiązują zapisy.

Oddział dla Dzieci i Młodzieży (ul. Niepodległości 13):

– Wakacyjna sprawa – czwartkowe zajęcia dla dzieci w wieku 4–12 lat, obejmujące aktywności ruchowe, manualne i plastyczne. W programie m.in. dzień kolorowanek, tworzenie kwiatowych witraży, gry zręcznościowe.

– Słońce i wiatr – 10 lipca, godz. 11.00, przyrodnicze zajęcia „Wakacyjna sprawa: książki i zabawa” dla dzieci od lat 4. Podczas spotkań najmłodsi odkryją ciekawostki o słońcu i wietrze, zagrają w kolory, stworzą grę planszową, wezmą udział w wyścigu balonów i wykonają papierowe wiatraczki.

– Wiem, jak rozmawiać z psem – cykl warsztatów edukacyjnych prowadzonych przez behawiorystę (dla dzieci od 7 lat). Spotkania odbędą się 17, 24 i 31 lipca, obowiązują zapisy.

– Urodziny Harry’ego Pottera – 31 lipca przez cały dzień biblioteka zaprasza fanów świata magii na wspólną zabawę z zagadkami, zadaniami i rozmowami o książkach J.K. Rowling.

– Pokoloruj swój dzień – 7 sierpnia, godz. 11.00, zajęcia plastyczne i witrażowe dla dzieci od 5 lat.

Filia nr 1 (ul. Ratajczaka 7) – Patchworkowe wakacje:

– Zamotane lato – warsztaty szydełkowania, podczas których uczestnicy wykonają sweterki dla książek, myszki, podkładki czy dekoracyjne serduszka (bez ograniczeń wiekowych).

– Czytanie na polanie – głośne czytanie książek na kocu przed biblioteką (bez ograniczeń wiekowych).

– Patchworkowy kiermasz rękodzieła – Koło Gospodyń Miejskich „Praktyczna Pani” zaprasza na kiermasz z glinianymi, sznurkowymi i drewnianymi wyrobami. Możliwość konsultacji i udziału w indywidualnych warsztatach (bez ograniczeń wiekowych).

– Klub Gier Planszowych „Kostka” – gry logiczne, towarzyskie i zręcznościowe (bez ograniczeń wiekowych).

– Akcja „Biblioczki” – mieszkańcy będą mogli odnaleźć w przestrzeni miejskiej breloczki przygotowane przez bibliotekę, promujące czytelnictwo i zachęcające do udziału w zajęciach „Zręczne dzieciaki” (bez ograniczeń wiekowych).

– Szczęśliwe kopytka – spotkania i zabawy dla dzieci w wieku 8–13 lat związane z Hobby Horse.

Codziennie na skwerze przed Filią nr 1 dostępne będą leżaki, prasa oraz literatura wakacyjna, a dla najmłodszych przygotowano „latający dywan” z zabawkami i klockami.

Filia nr 2 (ul. Piłsudskiego 6A):

– Warsztaty sensoplastyczne – 2, 9 i 16 lipca, godz. 10.30, zajęcia dla dzieci od 5 lat, rozwijające zmysły i kreatywność.

– Warsztaty z malowania figurek – 8 lipca, godz. 16.00, zajęcia dla dorosłych z malowania figurek bitewnych.

– Warsztaty kreatywne – sierpniowe wtorki, godz. 11.30, zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 6–12 lat.

– Lato z książką. Edycja 4 – zabawa czytelnicza dla dzieci i młodzieży od 1 lipca do 29 sierpnia. Uczestnicy zbierają naklejki i wykonują zadania, aby zdobyć upominek oraz możliwość udziału w warsztatach organizowanych z Budżetu Obywatelskiego.

Szczegółowy harmonogram i regulaminy dostępne są na stronie internetowej