Strach się bać. Festiwal horroru i kryminału już niebawem

Trzema dotychczasowymi edycjami impreza w Lubyczy Królewskiej zapewniała sobie już uznanie w środowisku literackim. Duchowym patronem festiwalu jest od początku Stefan Grabiński, związany z Przemyślem i przedwojennym Lwowem pisarz nurtu grozy w literaturze międzywojennej.

Wśród gości wydarzenia byli dotychczas m.in. Zygmunt Miłoszewski, Andrzej Pilipiuk, Marek Krajewski, Marcin Wroński, Bartłomiej Topa, Adam Woronowicz oraz pochodzący z Lubyczy Stefan Darda.

W tym roku będzie nie mniej ciekawie. W programie spotkania autorskie, debaty, warsztaty edukacyjne, gra terenowa, a w części artystycznej słuchowisko na żywo oraz koncert plenerowy.

– W paśmie wydarzeń dla dzieci i młodzieży, odbywającym się na terenie szkoły i biblioteki w Lubyczy Królewskiej, zaplanowaliśmy spotkanie z Rafałem Kosikiem, autorem kultowego już cyklu powieściowego Felix, Net i Nika, warsztaty magicznych opowieści z opowiadaczką i pisarką urban fantasy Sylwią Dec oraz warsztaty tworzenia zina z komiksami grozy z Dominikiem Szcześniakiem, autorem komiksów i prowadzącym audycję Halo Komiks w Polskim Radiu Lublin – zdradza Mariusz Lewko, jeden z członków rady programowej.

Dodaje, że ważnym wątkiem festiwalu pozostanie twórczość Grabińskiego, którego postać i dorobek staramy się stale przypominać i reinterpretować. O jego książkach będą rozmawiali dr Joanna Majewska z Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie, autorka książki poświęconej twórczości pisarza oraz Mateusz Wiśniewski, współtwórca antologii komiksów na podstawie utworów Grabińskiego.

W paśmie filmowym pokazana zostanie ekranizacja powieści pisarza, a z jego tekstem w słuchowisku na żywo zmierzą się uznani aktorzy: Wojciech Zieliński i Krzysztof Szczepaniak. Motywy z prozy autora „Demona ruchu” znaleźć będzie można również w scenariuszu nocnej gry terenowej.

Główną część programu stanowić mają premiery literackie i spotkania autorskie z najlepszymi pisarzami gatunku. Przyjedzie do Lubyczy ponownie Andrzej Pilipiuk, ale także Julia Łapińska, autorka „Czarnego portretu”, powieści nominowanej do nagrody Kryminalna Warszawa. Po raz pierwszy na festiwalu pojawi się Jacek Piekiełko, autor mrocznych kryminałów z gatunku true crime. O tym nowym zjawisku z pogranicza literatury i reportażu rozmawiać mają również zaproszeni dziennikarze.

Festiwal zakończy się koncertem plenerowym Cinema Paradiso Kryminalnie, podczas którego największe przeboje muzyki filmowej wykonają uznani twórcy polskiej i zagranicznej sceny muzycznej. To m.in. między innymi: Bartosz Smorągiewicz, saksofonista, klarnecista i flecista, kompozytor, Hadrian Tabęcki, kompozytor, pianista i aranżer oraz wybitny, mieszkający na stałe w Niemczech saksofonista prof. Leszek Żądło.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął burmistrz Lubyczy Królewskiej Marek Łuszczyński. Festiwal został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

Więcej szczegółów na facebookowym profilu Kryminaliów Lubyckich.