Zmarł znany ksiądz, wykładowca KUL. Rodzinna parafia i gmina organizują wyjazd na pogrzeb

Ksiądz Nowak urodził się 7 maja 1955 roku w Tomaszowie Lubelskim. Dzieciństwo i młodość spędził w Jarczowie. Wstąpił do lubelskiego seminarium, a święcenia kapłańskie przyjął w czerwcu 1980 roku.

Swoją posługę kapłańską pełnił na początku w Bełżycach, gdzie był wikariuszem. Był doktorantem Papieskiego Uniwersytetu „Salesianum”w Rzymie. Trafił później jeszcze do parafii Matki Bożej Fatimskiej w Lublinie, by następnie poświęcić się pracy naukowej i dydaktycznej na KUL od 1990 roku.

Był m.in. dyrektorem Instytutu Wyższej Kultury Religijnej, dyrektor Instytutu Pedagogiki KUL, prodziekanem Wydziału Nauk Społecznych KUL. Należał do Rady Doskonałości Naukowej, a prorektorem i rektorem Metropolitalnego Seminarium Duchownego był od 1997 do 2002 roku.

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w piątek o godz. 11 w Archikatedrze Lubelskiej. Po nabożeństwie nastąpi złożenie ciała do grobu na cmentarzu przy ul. Lipowej.

Na uroczystości wybiera się grupa wiernych z Jarczowa. Wyjazd organizują wspólnie gmina i miejscowa parafia. Zgłoszenia od zainteresowanych wyjazdem mieszkańców UG przyjmuje jeszcze dzisiaj do godz. 15 pod nr telefonu: 84 663 45 19.