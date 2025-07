3-letni chłopiec potrącony przez samochód. Dziecko trafiło do szpitala

Do zdarzenia doszło około godziny 12. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, kierowca wykonywał manewr cofania, kiedy doszło do potrącenia dziecka. – Na miejsce wezwano śmigłowiec LPR, którym chłopiec został przetransportowany do szpitala w Lublinie. Na szczęście jego obrażenia nie zagrażają życiu – poinformowała mł. asp. Beata Kieliszek.

Policjanci przebadali kierowcę alkomatem – był trzeźwy. Szczegółowe okoliczności i przyczyny zdarzenia będą wyjaśniane w toku prowadzonego postępowania.

Funkcjonariusze apelują do rodziców i opiekunów o zachowanie szczególnej ostrożności w miejscach, gdzie poruszają się pojazdy – nawet jeśli nie są to drogi publiczne. – Małe dzieci zawsze powinny być pod stałą opieką dorosłych i trzymane za rękę, by uniknąć podobnych dramatycznych sytuacji – podkreślają mundurowi.