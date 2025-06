70-latka wjechała do rowu w Urszulinie. Policja apeluje o ostrożność

Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do włodawskiej komendy policji po godzinie 11. Na miejsce natychmiast skierowano patrol. Jak ustalili funkcjonariusze, seniorka wyjeżdżając z parkingu nie upewniła się co do możliwości bezpiecznego włączenia się do ruchu. Widząc nadjeżdżający pojazd, zareagowała gwałtownie i zjechała do przydrożnego rowu.

Na miejscu interweniowały również jednostki Straży Pożarnej oraz Zespół Ratownictwa Medycznego. Kobieta została przebadana i nie wymagała hospitalizacji. Policjanci ukarali ją mandatem oraz punktami karnymi za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Policja przypomina, że wraz z początkiem wakacji na drogach pojawia się więcej pojazdów, co zwiększa ryzyko kolizji i wypadków. Mundurowi apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę i przestrzeganie przepisów, zwłaszcza przy wykonywaniu manewrów takich jak włączanie się do ruchu czy wyprzedzanie. Przed wyruszeniem w dłuższą trasę warto również zadbać o stan techniczny pojazdu i własny wypoczynek.