Jubileuszowy Festiwal Trzech Kultur: Kasia Kowalska i Andrzej Stasiuk

Włodawa, położona na styku kultur i tradycji, ponownie otworzy swoje drzwi dla uczestników jednego z najważniejszych wydarzeń kulturalnych regionu. Festiwal Trzech Kultur od ćwierć wieku przypomina, że chrześcijańska, żydowska i prawosławna tradycja nie tylko współistniały tu przez wieki, ale mogą nadal inspirować i budować wspólnotę.

– To niezwykła impreza łącząca przeszłość naszego małego kresowego miasteczka z jego teraźniejszością. W czasie trzech dni zacierają się różnice. Trwa dialog kultur, który łączy, fascynuje, inspiruje – mówi Aleksandra Romaszewska z Muzeum Zespół Synagogalny we Włodawie, głównego organizatora festiwalu.

Gwiazdy i różnorodność artystyczna

Na jubileuszowej scenie wystąpią m.in. Kroke, Julia Pietrucha, Kasia Kowalska, Andre Ochodlo & The Klezmer Company, Dikanda, Karolina Cicha i Spółka oraz Gospel Rain. Obok koncertów nie zabraknie spektakli teatralnych, seansów filmowych i paneli dyskusyjnych. Dla młodszej publiczności przygotowano przedstawienia, spotkania literackie i warsztaty twórcze.

Edukacja i tradycje pogranicza

Festiwal to nie tylko muzyka. W programie znalazły się m.in. warsztaty języka migowego i hebrajskiego, tańca izraelskiego, pisania brajlem oraz kuchni wielu kultur. Goście będą mogli spotkać się z uznanymi pisarzami, w tym Andrzejem Stasiukiem i Joanną Kuciel-Frydryszak, a także wziąć udział w Wielkim Dyktandzie Pogranicza. Na szczególną uwagę zasługuje Akatyst ku czci Matki Bożej, który dopełni duchowy wymiar wydarzenia.

Jarmarki, wystawy i spotkania z historią

Tradycyjnie festiwalowi towarzyszyć będą Jarmark Włodawski i Jarmark Sztuk Nieuchwytnych, a także pokazy ginących zawodów. Uczestnicy zwiedzą muzeum, wezmą udział w grze miejskiej i obejrzą wystawy plenerowe poświęcone historii Żydów włodawskich oraz 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej. W niedzielny poranek spacer edukacyjny poprowadzi historyk Grzegorz Ostrowski.

Nie zabraknie również akcentów społecznych – przez cały czas trwania festiwalu na włodawskim rynku stanie krwiobus, w którym będzie można oddać krew.

Jubileuszowy Festiwal Trzech Kultur to wydarzenie, które – jak co roku – przyciąga tysiące gości z całej Polski i zagranicy. To spotkanie z muzyką, historią i sztuką, ale przede wszystkim z drugim człowiekiem.

– Zapraszamy na ten kulturalny weekend do Włodawy. Nie może państwa zabraknąć na tym pięknym jubileuszu – dodaje Aleksandra Romaszewska.