Sekretarz stanu KPRM tłumaczy się ze zniszczonego domu w Wyrykach. „Powtórki z września 1939 roku nie będzie”

Tydzień temu rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną i zanurzyły się w głąb kraju. Część z nich spadła na ziemię samoistnie, a część z nich zestrzeliło polskie wojsko. Zniszczony został dom w Wyrykach w powiecie włodawskim.

Prokuratura Okręgowa w Lublinie informowała o niezidentyfikowanym obiekcie latającym, który „spowodował zniszczenia m.in. domu mieszkalnego, a który to obiekt nie został na chwilę obecną zidentyfikowany ani jako dron, ani jako jego fragmenty”.

Początkowo założono więc, że dom w Wyrykach zniszczony został przez spadającego rosyjskiego drona. Dopiero „Rzeczpospolita” ujawniła, że stało się to za sprawą rakiety wystrzelonej przez polski F-16. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego podało, że o sprawie nie był informowany prezydent Karol Nawrocki. Premier Donald Tusk przekonywał w mediach społecznościowych, że „cała odpowiedzialność za uszkodzenia domu w Wyrykach spada na autorów dronowej prowokacji, czyli Rosję”.

Mimo to wielu obywateli Polski uważa, że rząd w niewystarczającym stopniu poinformował opinię publiczną o wydarzeniach w Wyrykach. Spytaliśmy o to Jakuba Stefaniaka, sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i zastępcę szefa KPRM, a także Bartosza Kobusa, doradcę wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza w Ministerstwie Obrony Narodowej.

- Za to, co stało się w Wyrykach, odpowiada wyłącznie Rosja. To ona przeprowadziła atak dronów na Polskę. W wyniku tej prowokacji ucierpiał dobytek Polaków. Bez względu, co rząd by w tej sytuacji zrobił, i tak pojawiłaby się rosyjska dezinformacja. Jesteśmy w czasie wojny hybrydowej. Polska ze wszystkich krajów Unii Europejskiej jest najbardziej narażona na cyberataki ze strony Rosji. Rząd nie działa na zasadzie impulsu, a w porozumieniu ze służbami. To służby decydują, jak te informacje przekazywać. I czy je przekazywać. Nie musimy wszystkim się chwalić. Nawet nie powinniśmy. Nasłuch rosyjskich służb prowadzony jest także za pośrednictwem mediów konwencjonalnych i społecznościowych. Skandaliczne były za to wypowiedzi polityków opozycji, która posługiwała się retoryką Kremla i napędzali tamtejszych trolli. Odpowiedzialnością polskich polityków jest, żeby być jak jedna pięść i oddzielić kwestie polityczne od bezpieczeństwa narodowego. Tylko tak możemy odeprzeć ataki Putina – bronił rządu minister Stefaniak.

- W poszukiwaniu informacji odsyłam do wiarygodnych źródeł, czyli platform Dowództwo Operacyjne RSZ, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i MON. Prawdy na pewno nie znajdziemy na platformie X, gdzie króluje dezinformacja. Murem za polskim mundurem – dodał Kobus.

- Dom w Wyrykach zostanie odbudowany przez wojsko. Sfinansuje to MON. Rozmawiałem z wójtem gminy Wyryki, który poinformował mnie, że pozostaje w stałym kontakcie z żołnierzami, zresztą: WOT pomagał tym poszkodowanym ludziom przenieść się do budynku, który na czas odbudowania domu, zapewniła im gmina. Nie zostawiliśmy ich bez pomocy. Sprawę badają odpowiednie instytucje. Na właściwym etapie poinformują o wszystkim opinię publiczną – spuentował Stefaniak.