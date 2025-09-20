Trzy kultury, jeden klimat. Jubileuszowy Festiwal we Włodawie rozpoczęty

Już w piątkowe południe miasto nad Bugiem ożyło na dobre. W programie znalazły się warsztaty języka migowego i hebrajskiego, zajęcia tańca izraelskiego, spektakle dla najmłodszych oraz miejska gra terenowa „Millenium 1025”. We wnętrzach synagogi otwarto wystawę „Kalendarz Pamięci według Brunona Schulza”, a literackim akcentem dnia było spotkanie autorskie z Andrzejem Stasiukiem.

Z kolei wieczór wypełnił się muzyką – najpierw „Echa synagogi”, czyli koncert chóru VRC i organisty Jakuba Stefka, a następnie występy Andre Ochodlo & The Klezmer Company oraz pełen energii koncert Bum Bum Orkestar, zakończony potańcówką klezmerską na placu synagogalnym.

– To niezwykła impreza, w której różnice zacierają się, a dialog kultur łączy, fascynuje i inspiruje – podkreśla Aleksandra Romaszewska z Muzeum – Zespołu Synagogalnego, głównego organizatora wydarzenia.

Co przyniesie sobota?

Drugi dzień festiwalu (20 września) rozpocznie się od warsztatów mowy chachłackiej i turnieju gry językowej. W programie znajdą się także wykłady i wystawy poświęcone prawosławiu, projekcja ukraińskiego filmu „Matka apostołów” oraz koncert Karoliny Cichej i Spółki dla rodzin. Wieczorem na scenie pojawi się Dikanda, a finałem dnia będzie Koncertowa Noc Bardów z udziałem Julii Pietruchy, Roberta Kasprzyckiego i Michała Łanuszki.

Niedziela na finał

Ostatni dzień (21 września) wypełnią m.in. warsztaty gospel, Wielkie Dyktando Pogranicza, koncert Gospel Rain oraz recital Edyty Piaseckiej. Zwieńczeniem jubileuszowej edycji będą wieczorne koncerty – najpierw klezmerskiego KROKE, a następnie Kasi Kowalskiej, która wystąpi w wielkim finale.

Więcej niż muzyka

Od piątku do niedzieli uczestnicy mogą odwiedzać Jarmark Włodawski i Jarmark Sztuk Nieuchwytnych, oglądać pokazy ginących zawodów, brać udział w warsztatach artystycznych czy spacerach edukacyjnych po mieście. Czekają również wystawy plenerowe przypominające o historii Żydów włodawskich i 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej.

XXV Festiwal Trzech Kultur to nie tylko święto sztuki, ale także żywy dowód na to, że przeszłość i teraźniejszość mogą się spotkać w harmonijnym dialogu – a to wszystko w małym nadbużańskim miasteczku.