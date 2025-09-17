W rocznicę agresji ZSRR: Tusk apeluje o jedność wokół wojska

– Największym hołdem dla poległych w 1939 r. żołnierzy jest dziś bezpieczna, mądra Polska, która nie popełni błędów z tamtych czasów, które doprowadziły do zajęcia naszych terytoriów przez hitlerowskie Niemcy i sowiecką Rosję – mówił premier.

Tusk przypomniał, że we wrześniu 1939 roku polscy żołnierze walczyli bohatersko, ale pozostali osamotnieni na arenie międzynarodowej. – Polska została sama na scenie, gdzie ta tragedia Europy XX wieku rozgrywała się i miała się rozgrywać jeszcze przez kolejne sześć lat – zaznaczył.

Premier wskazał, że pamięć o bohaterach września wymaga czegoś więcej niż tylko wieńców i uroczystości. – Najmądrzejszym hołdem, takim, na który oni zasłużyli, hołdem, który w jakimś sensie nadaje sens ich ofierze, jest dzisiaj bezpieczna Polska, mądra Polska – podkreślił.

„Musimy stać za polskim wojskiem”

Podczas uroczystości Tusk mówił także o współczesnym znaczeniu polskiej armii i wsparciu społeczeństwa dla żołnierzy. – Wojsko jest od tego, żeby nas bronić, a my wszyscy jesteśmy od tego, żeby stać za polskim wojskiem w sposób bezdyskusyjny – zaznaczył.

Szef rządu dodał, że żołnierz i funkcjonariusz Straży Granicznej muszą mieć pewność, że stoją za nimi obywatele. – Nie może spekulować, zastanawiać się, czy interweniować, czy zestrzelić drona, czy otworzyć ogień do agresora. To musi być naturalne, automatyczne i będzie takie, jeśli żołnierze będą mieli tę pełną świadomość, że wszyscy bez wyjątku, niezależnie od barw politycznych, jesteśmy z nimi i za nimi – mówił premier.

Jednocześnie ostrzegał przed próbami rozbijania jedności społecznej. – Nie możemy dopuścić do tego, by w wyniku rosyjskiej dezinformacji, uleganiu emocjom czy szukania politycznego interesu, udało się wbić klin między wojsko a społeczeństwo – podkreślił.

Źródło: PAP