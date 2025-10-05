Włodawa: Policja rozbiła plantację konopi. 37-latkowi grozi nawet 20 lat więzienia

Ponad 2 kilogramy ziela konopi i oleju konopnego zabezpieczyli włodawscy kryminalni podczas nalotu na posesję 37-latka z powiatu włodawskiego. Funkcjonariusze odkryli też nielegalną uprawę konopi indyjskich. Mężczyzna trafił do aresztu.
Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji we Włodawie od dłuższego czasu rozpracowywali plantatora działającego w tym rejonie. W czasie przeszukania jego posesji znaleźli i zlikwidowali uprawę konopi innych niż włókniste.
W pomieszczeniach gospodarczych funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 2 kilogramy narkotyków – susz konopny oraz olej konopny. 37-letni mieszkaniec powiatu włodawskiego zajmował się zarówno uprawą, jak i przerobem roślin. Całość zabezpieczonych substancji przekazano do dalszych badań.
Mężczyzna usłyszał zarzuty nielegalnej uprawy i wytwarzania znacznych ilości środków odurzających. Decyzją Sądu Rejonowego we Włodawie został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.
Za taki proceder grozi do 8 lat więzienia, a za wytwarzanie znacznych ilości narkotyków – nawet do 20 lat pozbawienia wolności.