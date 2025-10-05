Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Włodawa: Policja rozbiła plantację konopi. 37-latkowi grozi nawet 20 lat więzienia

Autor: Zdjęcie autora opr. - p.p.
Uprawa w powiecie włodawskim konopi została zlikwidowana
(fot. KPP Włodawa)

Ponad 2 kilogramy ziela konopi i oleju konopnego zabezpieczyli włodawscy kryminalni podczas nalotu na posesję 37-latka z powiatu włodawskiego. Funkcjonariusze odkryli też nielegalną uprawę konopi indyjskich. Mężczyzna trafił do aresztu.

 Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji we Włodawie od dłuższego czasu rozpracowywali plantatora działającego w tym rejonie. W czasie przeszukania jego posesji znaleźli i zlikwidowali uprawę konopi innych niż włókniste.

W pomieszczeniach gospodarczych funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 2 kilogramy narkotyków – susz konopny oraz olej konopny. 37-letni mieszkaniec powiatu włodawskiego zajmował się zarówno uprawą, jak i przerobem roślin. Całość zabezpieczonych substancji przekazano do dalszych badań.

Mężczyzna usłyszał zarzuty nielegalnej uprawy i wytwarzania znacznych ilości środków odurzających. Decyzją Sądu Rejonowego we Włodawie został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

Za taki proceder grozi do 8 lat więzienia, a za wytwarzanie znacznych ilości narkotyków – nawet do 20 lat pozbawienia wolności.

Kamil Orlik w niedzielnym meczu z Miedzią Legnica zdobył gola i zaliczył asystę

Górnik Łęczna z upragnionym ligowym przełamaniem

Wymarzony debiut Daniela Ruska na własnym stadionie jako pierwszego trenera Górnika Łęczna. Zielono-czarni w niedzielny wieczór pokonali u siebie Miedź Legnica 2:0 i dopisali pierwszy komplet punktów w tym sezonie
Przypadkowy karny i zasłużona porażka. Motor wyraźnie gorszy od Rakowa
Przypadkowy karny i zasłużona porażka. Motor wyraźnie gorszy od Rakowa

Motor nie miał za wiele do powiedzenia w Częstochowie. Drużyna Mateusza Stolarskiego zasłużenie przegrała z Rakowem 0:2. Pechowo dla ekipy z Lublina zakończyła się pierwsza odsłona, bo rywale objęli prowadzenie po przypadkowym rzucie karnym.
Były napastnik Parmy nie pomógł. Podlasie pokonało rezerwy Cracovii

Niespodzianka w meczu Cracovia II – Podlasie. „Pasy” dwa razy prowadziły, ale nie dopisały do swojego konta ani jednego punktu. Biało-zieloni w drugiej połowie odwrócili wynik z 1:2 na 4:2.
Uprawa w powiecie włodawskim konopi została zlikwidowana

Włodawa: Policja rozbiła plantację konopi. 37-latkowi grozi nawet 20 lat więzienia

Ponad 2 kilogramy ziela konopi i oleju konopnego zabezpieczyli włodawscy kryminalni podczas nalotu na posesję 37-latka z powiatu włodawskiego. Funkcjonariusze odkryli też nielegalną uprawę konopi indyjskich. Mężczyzna trafił do aresztu.
Wynik 34-latka budzi grozę

Pędził 107 km/h w terenie zabudowanym. Był pijany i miał sądowy zakaz prowadzenia

34-latek z powiatu krasnostawskiego wykazał się wyjątkowym lekceważeniem prawa i zasad bezpieczeństwa. Zatrzymano go, gdy pędził przez teren zabudowany z prędkością ponad 100 km/h. Okazało się, że był pijany i miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.
Śląsk za darmo dla mieszkańców Białej Podlaskiej. Zgłoś się po wejściówkę
18 października 2025, 19:00

Śląsk za darmo dla mieszkańców Białej Podlaskiej. Zgłoś się po wejściówkę

Esencja narodowego folkloru w mistrzowskim wykonaniu zespołu Śląsk. Na koncert mieszkańcy Białej Podlaskiej wejdą za darmo, ale trzeba odebrać wejściówki.
Z wizytą u braci mniejszych
Z wizytą u braci mniejszych

4 października to Światowy Dzień Zwierząt Z tej okazji Schronisko dla Zwierząt w Lublinie otworzyło swoje drzwi dla wszystkich miłośników zwierząt, którym nie jest obojętny los czworonożnych przyjaciół.

Peugeot na dachu

Chciał ominąć jelenia. Dachował w Orłowie Drewnianym

 34-latek miał ogromne szczęście. Podczas próby ominięcia jelenia zjechał z drogi, uderzył w betonowy przepust i dachował. Z rozbitego peugeota wyszedł o własnych siłach — nie odniósł żadnych obrażeń.
Dublet napastnika z Norwegii. Raków Częstochowa - Motor Lublin (zapis relacji na żywo)

Dublet napastnika z Norwegii. Raków Częstochowa - Motor Lublin (zapis relacji na żywo)

Motor nie wiele zdziałał w ofensywie i zasłużenie przegrał w niedzielę z Rakowem Częstochowa 0:2.
Radość w Zamościu, Padwa ograła lidera z Poznania

Radość w Zamościu, Padwa ograła lidera z Poznania

Koniec zwycięskiej serii ekipy z Poznania. Grunwald w sobotę musiał uznać wyższość Padwy Zamość, chociaż do przerwy prowadził jedną bramką
Zdjęcie ilustracyjne

Dynie i grzyby. Przysmaki z lasu i ogrodu

To dobre połączenie. Dynie są, grzyby są — czas sprawdzić, jak smakuje zupa dyniowa solo i z kurkami smażonymi na cebulce. Albo leczo z dynią i grzybami. Z czym jeszcze można łączyć grzyby? Oto nasze podpowiedzi.
W okresie jesienno-zimowym patrole policji i straży miejskiej sprawdzają pustostany, czy nie znajdują się w nich osoby bezdomne potrzebujące pomocy.

Nie bądź obojętny zimą. Jak pomóc osobom bezdomnym w Lublinie i regionie?

Z dnia na dzień robi się coraz chłodniej. W okresie jesienno-zimowym nie powinniśmy pozostawać obojętni na los osób bezdomnych, dla których niskie temperatury mogą okazać się śmiertelnie niebezpieczne.

Motocyklista fatalnie zakończył leśny rajd

Wypadek 40-latka na motocyklu crossowym

Do wypadku doszło w sobotnie popołudnie w Sobieszynie (powiat rycki). 40-letni mężczyzna, jadąc motocyklem typu cross, uderzył w drzewo.
Służba w policji jest coraz bardziej popularna

Renesans lubelskiej policji

W lubelskim garnizonie policji służy 5100 funkcjonariuszy – 4109 policjantów i 991 policjantek. Wyróżniają się oni na tle reszty Polski pod względem liczebności i skuteczności. I to pozytywnie.
W piątek 50 urodziny, w sobotę kolejna wygrana. Edach Budowlani Lublin lepsi od Lechii

W piątek 50 urodziny, w sobotę kolejna wygrana. Edach Budowlani Lublin lepsi od Lechii

To były wyjątkowe dni dla Edach Budowlanych. Klub z Lublina w piątek, podczas uroczystej gali świętował 50 urodziny. Dzień później drużyna Andrzeja Kozaka zrobiła swoje i zanotowała kolejne zwycięstwo. Tym razem ograła Drew Pal 2 Lechię Gdańsk 27:7.

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy

PROGNOZA POGODY

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  
ZDJĘCIA I WIDEO

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  

Podczas sesji rady miasta i gminy w Końskowoli mieszkańcy ostro sprzeciwili się farmie wiatrowej
zdjęcia, wideo

Końskowola: Emocje na sesji. Wiatrakowa uchwała odrzucona

Jakub Kępa: Nic nie musimy
Jakub Kępa: Nic nie musimy

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”
DZIEŃ WSCHODZI

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest
Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”
WTOREK NA DZIELNI

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment
XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie
Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie

Złote i diamentowe małżeństwa świętowały swoje jubileusze

Złote i diamentowe małżeństwa świętowały swoje jubileusze

Uniwersytet Medyczny w Lublinie zainaugurował nowy rok akademicki. „Medycyna to nie zawód – to powołanie”
Uniwersytet Medyczny w Lublinie zainaugurował nowy rok akademicki. „Medycyna to nie zawód – to powołanie”

100 lat to za mało. Unia świętuje jubileusz
100 lat to za mało. Unia świętuje jubileusz

Podczas uroczystego otwarcia ogrodu sensoryczno-naukowego była część oficjalna z programem artystycznym, została symbolicznie przecięta wstęga, a później zaproszeni goście wraz z uczniami sadzili nowe rośliny
Zamość

Ogród pełen doświadczeń oficjalnie otwarty. Można go poznawać wszystkimi zmysłami

Mruczki na medal. Koty z lubelskiego schroniska szukają dobrych ludzi i domów
Mruczki na medal. Koty z lubelskiego schroniska szukają dobrych ludzi i domów

Atmosfera na trybunach ciągle znakomita, ale Motor wywalczył tylko punkt
Atmosfera na trybunach ciągle znakomita, ale Motor wywalczył tylko punkt

Zabawne memy na Dzień Chłopaka. Takie życzenia zapamięta każdy
Zabawne memy na Dzień Chłopaka. Takie życzenia zapamięta każdy

Bartłomiej Kseniak zawodnik KS SNAJPER (z tarczą) - zwycięzca w dwóch kategoriach pistoletowych.
Celowali patriotycznie. Memoriał Strzelecki Żołnierzy i Powstańców

Marzą o tym, by być radcami prawnymi. Przed nimi pierwszy egzamin
Marzą o tym, by być radcami prawnymi. Przed nimi pierwszy egzamin

Już po licencjacie. Kolejne czepkowanie w AZ i pierwsze umowy o pracę
Już po licencjacie. Kolejne czepkowanie w AZ i pierwsze umowy o pracę

Cztery nowe karetki dla pogotowia. Ponad 2,5 mln zł na bezpieczeństwo mieszkańców
Cztery nowe karetki dla pogotowia. Ponad 2,5 mln zł na bezpieczeństwo mieszkańców