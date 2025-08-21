Zniknie koszmar "betonówki" na DW 812

Betonówka, bo to trasa zbudowana z płyt betonowych. Remontu doczeka się 9-kilometrowy fragment na terenie gmin Wyryki i Włodawa. W środę w starostwie powiatowym we Włodawie podpisano umowę z wykonawcą, firmą Strabag. Inwestycja za 58 mln zł ma być gotowa w ciągu 15 miesięcy.

Trasa z płyt betonowych powstała w latach 50-tych XX wieku i szybko stała się zmorą kierowców, bo zdarzało się, że trzeba było wymieniać zawieszenie.

Zakres inwestycji obejmuje poszerzenie, wzmocnienie i wymianę konstrukcji nawierzchni jezdni, a także rozbudowę i przebudowę skrzyżowań czy budowę zjazdów. W planie jest też: budowa rowów przydrożnych i systemu odwodnienia, chodników, ścieżki rowerowej, oświetlenia.



DW 812 o długości 151 kilometrów to jedna z ważniejszych dróg wojewódzkich na Lubelszczyźnie. Łączy Białą Podlaską z Włodawą, Chełmem i Krasnymstawem.