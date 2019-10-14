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Oto nowi posłowie z okręgu lubelskiego. Podział mandatów do Sejmu

Wybory 2019

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Wyniki wyborów: Chełm, Kraśnik, Świdnik, Lubartów, Łęczna - tak głosowały miasta woj. lubelskiego

Autor: Zdjęcie autora pab
5 2 A A

Wyniki wyborów parlamentarnych w największych miastach woj. lubelskiego, w których podliczono już dane ze 100 proc. komisji.

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Puławy

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 10 646
45,42%
 
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI 6 674
28,47%
 
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 2 504
10,68%
 
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ 1 916
8,17%
 
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 1 315
5,61%
 
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY 384
1,64%
 
Razem 23 439
 
100%

 

Chełm

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 12 991
46,16%
 
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI 8 252
29,32%
 
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 3 112
11,06%
 
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ 1 774
6,30%
 
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 1 744
6,20%
 
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY 269
0,96%
 
Razem 28 142
 
100%


Kraśnik

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 8 344
53,22%
 
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI 3 553
22,66%
 
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 1 438
9,17%
 
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 1 394
8,89%
 
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ 822
5,24%
 
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY 128
0,82%
 
Razem 15 679
 
100%

 

Krasnystaw

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 4 196
49,25%
 
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI 2 129
24,99%
 
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 881
10,34%
 
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 616
7,23%
 
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ 612
7,18%
 
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY 85
1,00%
 
Razem 8 519
 
100%


Świdnik

KomitetLiczba głosówProcent głosów
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI 4 666
24,35%
 
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ 1 351
7,05%
 
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 1 148
5,99%
 
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 9 896
51,64%
 
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 1 844
9,62%
 
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY 260
1,36%
 
Razem 19 165
 
100%

 

Lubartów

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 5 125
46,94%
 
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI 2 113
19,35%
 
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ 1 491
13,66%
 
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 1 014
9,29%
 
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 982
8,99%
 
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY 193
1,77%
 
Razem 10 918
 
100%

 

Łęczna

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 6 238
56,76%
 
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI 2 313
21,05%
 
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ 909
8,27%
 
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 750
6,82%
 
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 627
5,71%
 
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY 153
1,39%
 
Razem 10 990
 
100%

 

Janów Lubelski

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 5 266
68,93%
 
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI 861
11,27%
 
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 505
6,61%
 
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ 496
6,49%
 
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 453
5,93%
 
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY 59
0,77%
 
Razem 7 640
 
100%

 

Opole Lubelskie

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 4 271
58,19%
 
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI 1 308
17,82%
 
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 623
8,49%
 
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 538
7,33%
 
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ 493
6,72%
 
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY 107
1,46%
 
Razem 7 340
 
100%

 

Łuków

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 8 076
55,34%
 
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI 2 489
17,06%
 
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 1 291
8,85%
 
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 1 254
8,59%
 
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ 1 051
7,20%
 
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY 432
2,96%
 
Razem 14 593
 
100%

 

Włodawa

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2 696
45,10%
 
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI 1 268
21,21%
 
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 902
15,09%
 
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 777
13,00%
 
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ 287
4,80%
 
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY 48
0,80%
 
Razem 5 978
 
100%
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Komentarze 2

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zgred / 25 minut temu
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A gdzie dane z Tomaszowa Lubelskiego? Ciągle "liczą"?
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Gość / dzisiaj o 11:08
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Czy Dziennik Wschodni może opublikować również frekwencję dla ww. okręgów i województwa?
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zgred / 25 minut temu
0
A gdzie dane z Tomaszowa Lubelskiego? Ciągle "liczą"?
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Gość / dzisiaj o 11:08
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Czy Dziennik Wschodni może opublikować również frekwencję dla ww. okręgów i województwa?
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Zderzenie trzech aut na ul. Zana. Są utrudnienia w ruchu [zdjęcia]

Zderzenie trzech aut na ul. Zana. Są utrudnienia w ruchu [zdjęcia] 0 1

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Urodziny Stowarzyszenia Turystyka z Pasją w Zamościu [zdjęcia]
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Urodziny Stowarzyszenia Turystyka z Pasją w Zamościu [zdjęcia] 0 0

Wmurowano kamień węgielny pod Muzeum Motoryzacji w Lublinie [zdjęcia]
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Wmurowano kamień węgielny pod Muzeum Motoryzacji w Lublinie [zdjęcia] 0 10

Ostatnia Moto Strefa. Motocykliści symbolicznie pożegnali lato [zdjęcia]
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Ostatnia Moto Strefa. Motocykliści symbolicznie pożegnali lato [zdjęcia] 0 2

To przyszli stomatolodzy i lekarze. Absolwenci Uniwersytetu Medycznego odebrali dyplomy
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To przyszli stomatolodzy i lekarze. Absolwenci Uniwersytetu Medycznego odebrali dyplomy 25 11

Zwierzęta z odległych zakątków świata w Lublinie. Można je zobaczyć w Targach Lublin
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Zwierzęta z odległych zakątków świata w Lublinie. Można je zobaczyć w Targach Lublin 0 1

PiS kończy kampanię wyborczą do Sejmu konwencją w Chełmie
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PiS kończy kampanię wyborczą do Sejmu konwencją w Chełmie 47 23

Photo Day: Puławskie Azoty w obiektywie naszych czytelników [zdjęcia]
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Photo Day: Puławskie Azoty w obiektywie naszych czytelników [zdjęcia] 19 5

Szpital Jana Pawła II w Zamościu ma 25 lat. Otwarto hybrydową salę operacyjną [zdjęcia]
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Szpital Jana Pawła II w Zamościu ma 25 lat. Otwarto hybrydową salę operacyjną [zdjęcia] 0 7

Premier Mateusz Morawiecki na UMCS: Liczę na to, że polskie uczelnie będą bardziej probiznesowe
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Premier Mateusz Morawiecki na UMCS: Liczę na to, że polskie uczelnie będą bardziej probiznesowe 70 24

Nowe karetki dla pogotowia w Lublinie. Kosztowały 2,1 mln zł [zdjęcia]
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Nowe karetki dla pogotowia w Lublinie. Kosztowały 2,1 mln zł [zdjęcia] 1 11

"Widać wieloletnie zaniedbania". Nowy prezes bierze się za sprzątanie w miejskiej spółce

"Widać wieloletnie zaniedbania". Nowy prezes bierze się za sprzątanie w miejskiej spółce 17 66

Sprzęt dla puławskiego szpitala i strażaków ochotników z Funduszu Sprawiedliwości

Sprzęt dla puławskiego szpitala i strażaków ochotników z Funduszu Sprawiedliwości 20 6

Dzień Edukacji Narodowej. Pedagodzy odbierają medale [lista nagrodzonych]
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Dzień Edukacji Narodowej. Pedagodzy odbierają medale [lista nagrodzonych] 9 10

Uwaga czytelniku!

Informujemy, że w dniu 25 maja 2018 r. na terenie całej Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony danych osobowych. W związku z tym chcielibyśmy Ci przekazać kilka informacji na temat zasad przetwarzania Twoich danych osobowych przez administratora portalu www.dziennikwschodni.pl – spółkę Corner Media sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.

Bardzo prosimy, zapoznaj się z tymi informacjami uważnie, są to bowiem sprawy bardzo istotne. Jeśli jesteś osobą małoletnią poniżej 16. roku życia, koniecznie przekaż tą wiadomość swoim opiekunom, którzy następnie powinni wytłumaczyć Ci, o co w niej chodzi i dlaczego się do Ciebie zwracamy.

Czym jest RODO?

RODO to potoczna nazwa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W Polsce będzie ono obowiązywało od 25 maja 2018 r. Akt ten wprowadza nowy standard ochrony danych osobowych, nakładając na podmioty przetwarzające te dane (administratorów danych) szereg obowiązków, w tym obowiązek poinformowania Ciebie o sposobie przetwarzania Twoich danych, celach w jakich Twoje dane są przetwarzane oraz o uprawnieniach przysługujących Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora danych.

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Corner Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 54, 20-002 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000507517, NIP 7123286919, kapitał zakładowy – 50.000,00. PLN

Możesz się z nami skontaktować zarówno pod adresem:
Corner Media Spółka z o.o.
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jak i mailowo: online@dziennikwschodni.pl

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Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie zgodnie z określonymi w obecnie obowiązujących przepisach podstawami prawnymi. W zależności od celu przetwarzania danych możemy wyróżnić trzy główne podstawy prawne przetwarzania danych.

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Drugą podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora danych. Mamy z nim do czynienia w przypadku prowadzenia pomiarów statystycznych oraz działań z zakresu marketingu własnego przez administratora danych.

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