Wyniki wyborów: Chełm, Kraśnik, Świdnik, Lubartów, Łęczna - tak głosowały miasta woj. lubelskiego

Wyniki wyborów parlamentarnych w największych miastach woj. lubelskiego, w których podliczono już dane ze 100 proc. komisji.
Puławy
|KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
|10 646
|
45,42%
|KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
|6 674
|
28,47%
|KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
|2 504
|
10,68%
|KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
|1 916
|
8,17%
|KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
|1 315
|
5,61%
|KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY
|384
|
1,64%
|Razem
|23 439
|
100%
Chełm
|KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
|12 991
|
46,16%
|KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
|8 252
|
29,32%
|KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
|3 112
|
11,06%
|KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
|1 774
|
6,30%
|KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
|1 744
|
6,20%
|KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY
|269
|
0,96%
|Razem
|28 142
|
100%
Kraśnik
|KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
|8 344
|
53,22%
|KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
|3 553
|
22,66%
|KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
|1 438
|
9,17%
|KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
|1 394
|
8,89%
|KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
|822
|
5,24%
|KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY
|128
|
0,82%
|Razem
|15 679
|
100%
Krasnystaw
|KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
|4 196
|
49,25%
|KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
|2 129
|
24,99%
|KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
|881
|
10,34%
|KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
|616
|
7,23%
|KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
|612
|
7,18%
|KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY
|85
|
1,00%
|Razem
|8 519
|
100%
Świdnik
|Komitet
|Liczba głosów
|Procent głosów
|KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
|4 666
|
24,35%
|KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
|1 351
|
7,05%
|KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
|1 148
|
5,99%
|KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
|9 896
|
51,64%
|KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
|1 844
|
9,62%
|KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY
|260
|
1,36%
|Razem
|19 165
|
100%
Lubartów
|KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
|5 125
|
46,94%
|KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
|2 113
|
19,35%
|KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
|1 491
|
13,66%
|KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
|1 014
|
9,29%
|KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
|982
|
8,99%
|KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY
|193
|
1,77%
|Razem
|10 918
|
100%
Łęczna
|KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
|6 238
|
56,76%
|KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
|2 313
|
21,05%
|KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
|909
|
8,27%
|KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
|750
|
6,82%
|KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
|627
|
5,71%
|KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY
|153
|
1,39%
|Razem
|10 990
|
100%
Janów Lubelski
|KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
|5 266
|
68,93%
|KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
|861
|
11,27%
|KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
|505
|
6,61%
|KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
|496
|
6,49%
|KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
|453
|
5,93%
|KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY
|59
|
0,77%
|Razem
|7 640
|
100%
Opole Lubelskie
|KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
|4 271
|
58,19%
|KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
|1 308
|
17,82%
|KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
|623
|
8,49%
|KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
|538
|
7,33%
|KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
|493
|
6,72%
|KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY
|107
|
1,46%
|Razem
|7 340
|
100%
Łuków
|KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
|8 076
|
55,34%
|KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
|2 489
|
17,06%
|KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
|1 291
|
8,85%
|KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
|1 254
|
8,59%
|KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
|1 051
|
7,20%
|KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY
|432
|
2,96%
|Razem
|14 593
|
100%
Włodawa
|KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
|2 696
|
45,10%
|KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
|1 268
|
21,21%
|KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
|902
|
15,09%
|KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
|777
|
13,00%
|KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
|287
|
4,80%
|KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY
|48
|
0,80%
|Razem
|5 978
|
100%
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