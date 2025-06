83-latek oblał wrzątkiem i zaatakował nożem własnego krewnego. Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa

Do zdarzenia doszło w niedzielę, w godzinach popołudniowych. Policja została wezwana na interwencję domową po zgłoszeniu awantury rodzinnej. Na miejscu funkcjonariusze zastali zakrwawionego 66-latka z ranami kłutymi i poparzeniami. Został on przewieziony karetką do szpitala, gdzie udzielono mu natychmiastowej pomocy.

– W mieszkaniu był również 83-latek. Jak się okazało, to właśnie on podczas kłótni z 66-letnim krewnym najpierw oblał go wrzącą wodą z czajnika, a później zadał kilka ciosów nożem w klatkę piersiową, przedramię oraz policzek – mówi podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło z zamojskiej policji.

Obaj mężczyźni mieszkali razem. W chwili zdarzenia 83-latek był trzeźwy, natomiast poszkodowany miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu.

Policjanci z zamojskiej komendy zatrzymali sprawcę, który został osadzony w policyjnym areszcie. Po zebraniu materiału dowodowego, prokuratura przedstawiła mu zarzut usiłowania zabójstwa – przestępstwa, za które grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Zamojski Sąd Rejonowy, na wniosek prokuratury, zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 83-latka na trzy miesiące. Mężczyzna najbliższy czas spędzi za kratkami, czekając na decyzję sądu w swojej sprawie.