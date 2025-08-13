Na przejściu: 84-latka potrącona przez motocyklistę

Wszystko wydarzyło się na jednej ulic w centrum Zamościa. 84-latka przechodziła przez oznakowane przejście dla pieszych. W tym czasie jadący ulicą 23-letni motocyklista nie zdążył wyhamować swojej Hondy i uderzył w nią lewym bokiem pojazdu.

Kobieta upadła na ulicę. Ponieważ była nieprzytomna do czasu przyjazdu Zespołu Ratownictwa Medycznego, pierwszej pomocy udzielili jej będący w pobliżu przechodnie. Potem trafiła do szpitala.

23-letni motocyklista z gminy Zamość tłumaczył policjantom, że zbliżając się do przejścia dla pieszych zauważył kobietę w ostatniej chwili z uwagi na rosnące przy ulicy krzewy. Hamując próbował ominąć pieszą co ostatecznie okazało się bezskuteczne. Kierujący jednośladem był trzeźwy. Na szczęście 84-latka nie doznała obrażeń zagrażających jej życiu.

Policja wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia i przypomina kierowcom o obowiązku zachowania szczególnej ostrożności w rejonie przejść dla pieszych.