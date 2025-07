Będzie nowy most nad Wieprzem. Umowa już podpisana

Inwestycja szacowana na ponad 31 mln zł zakłada przebudowę 1,5 km DW 837 Piaski – Żółkiewka Wieś – Nielisz – Sitaniec oraz budowę nowego mostu w Nieliszu. Obiekt powstanie w miejscu starego.

Wszystko ma być gotowe do końca lipca 2027 roku. Za roboty będą odpowiadały firmy: Wod-Bud oraz Przedsiębiorstwo Budowlane Stalmost.

– Bardzo się cieszę z tej inwestycji. Ten most i odcinek 1,5 km to początek wielkiej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 837, który zakłada kompletną przebudowę, czyli nowe korytowanie i nową podbudowę. Do końca roku projekt na remont DW 837 będzie przygotowany – stwierdza marszałek Jarosław Stawiarski. W środę podpisał umowę z wykonawcami.

Nowy most ma zapewnić wymagane światło przepływu dla wód rzeki Wieprz. Na dojazdach do obiektu w miejscu skrzyżowań z drogami powiatowymi będzie rondo. Do tego chodniki i ścieżka rowerowa.