Bezrybie? Bez szans. Wędkarze wpuścili tysiące pstrągów do rzeki

Por, na którym w środę prowadzono zarybianie to rzeka przepływająca przez Padół Zamojski. Wypływa w Batorzu i wpada do Wieprza w Kulikowie. Jej zlewnia ma powierzchnię 590,3 km kwadratowych. Na zdjęciu Beata Wróbel, dyrektor biura PZW w Zamościu i dr Marcin Kolejko, specjalista ichtiolog, kierownik Wydziału Zarządzania Obwodami Rybackimi i Gospodarki Rybackiej RZGW w Lublinie
Por, na którym w środę prowadzono zarybianie to rzeka przepływająca przez Padół Zamojski. Wypływa w Batorzu i wpada do Wieprza w Kulikowie. Jej zlewnia ma powierzchnię 590,3 km kwadratowych. Na zdjęciu Beata Wróbel, dyrektor biura PZW w Zamościu i dr Marcin Kolejko, specjalista ichtiolog, kierownik Wydziału Zarządzania Obwodami Rybackimi i Gospodarki Rybackiej RZGW w Lublinie

Z dnia na dzień, a właściwie z godziny na godzinę w przepływającej przez nasz region rzece Por przybyło 9,5 tys. sztuk maleńkich pstrągów potokowych. To „sprawka” członków Polskiego Związku Wędkarskiego z okręgu Zamość, którzy narybek wpuścili do wody w gminie Sułów.

Ta środowa (1 października) akcja zarybiania nie była pierwszą tej jesieni zrealizowaną przez zamojskich wędkarzy w ich obwodach. – Obok pstrąga do rzek Roztocza trafiły już lipień i kleń – precyzuje Tomasz Makowski, kierownik zespołu komunikacji i edukacji Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie, na którego terenie do końca roku ma się odbyć jeszcze ponad 260 zarybień realizowanych przez PZW oraz prywatnych dzierżawców w rzekach, jeziorach, zbiornikach retencyjnych i starorzeczach będących w użytkowaniu rybackim.

W wodach Lubelszczyzny ma dzięki temu pływać mnóstwo młodych z 17 gatunków ryb. Chodzi o pstrągi potokowe, lipienie, miętusy, szczupaki, sandacze, węgorze, sieje, sielawy, liny, karasie pospolite, certy, brzany, świnki, bolenie, klenie, jazie i karpie.

– W sumie do wód naszego RZGW corocznie wprowadza się ponad 1 900 000 sztuk głównie narybku letniego i jesiennego oraz około 31 600 kg narybku jesiennego i kroczka – mówi Marcin Troć, dyrektor RZGW w Lublinie.

Zarybianie biorą na siebie wędkarze, a Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie kontroluje ten proces. Jego pracownicy sprawdzają zdrowotność i pochodzenie narybku. Wszystko po to, by zapewnić racjonalną gospodarkę rybacką i utrzymać zrównoważone populacje ryb w rzekach i jeziorach. – Podkreślam, że każda partia materiału zarybieniowego posiada aktualny certyfikat weterynaryjny świadczący o jej pochodzeniu i zdrowotności – dodaje dyr. Troć.

Poza takimi niewielkimi w sumie rzekami jak Por, zarybienia odbywają się też na Bugu i Wieprzu oraz ich dopływach, m.in. Liwiec, Brok, Por, Huczwa, Sołokija, Tyśmienica, Ciemięga, Krężniczanka, Bystrzyca.

– Równocześnie zarybianych jest ponad 10 jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, a wśród nich: Bialskie Uścimowskie, Bikcze, Czarne Sosnowieckie, Cycowe, Krasne, Łukcze, Rogóźno, Uściwierz, Zagłębocze i Zienkowskie oraz 2 zbiorniki retencyjne - Zemborzycki i Nielisz – relacjonuje Makowski.

Jak zauważa, zarybienia sieją i sielawą trzech jezior Krasne, Rogóźno i Zagłębocze są w skali regionu wyjątkowe. Czemu?

– To obiekty poza naturalnym zasięgiem występowania tych gatunków. Jeziora te należą do pięciu najgłębszych zbiorników Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Głębokość ich waha się od 24 do 33 m. Wśród roślinności zanurzonej do głębokości ok. 5 m występują łąki ramienicowe, które stanowią potencjalne tarliska dla obu gatunków ryb – wyjaśnia Tomasz Makowski.

Pstrąg potokowy i lipień wprowadzane są do górnych odcinków Wieprza i Bystrzycy. Miętusa wsiedlano do środkowego biegu Huczwy, Wieprza i Krzny. Węgorz trafia do Jacni i Nielisza na Roztoczu, a także podlaskich Siemiatycz oraz jeziora Białe Sosnowickie na Polesiu Lubelskim.

Z kolei świnką zarybiono Wieprz, Bystrzycę, Bug, zaś certą jedynie Liwiec. Sczupaki, sandacze, karasie pospolite, liny i karpie zasilają właściwe „obiekty hydrogeniczne”, zgodnie z wytycznymi zawartymi w operatach rybackich.

Najwięcej martwych japońców wyłowiono z wody w zeszły weekend. Teraz jest już ich zdecydowanie mniej, ale wciąż wypływają na powierzchnię

Setki kilogramów martwych ryb w zalewie w Nieliszu. Wymiera tylko jeden gatunek

Od minionego weekendu dzień w dzień członkowie zamojskiego oddziału Polskiego Związku Wędkarskiego wyławiają z zalewu w Nieliszu martwe ryby. Do zutylizowania wywieziono ich już do Świdnika grubo ponad 500 kilogramów. Co ciekawe, pada wyłącznie jeden gatunek.
Zalew w Nieliszu to potężny zbiornik wodny, ma ponad 900 ha powierzchni. Jest rajem nie tylko dla wędkarzy, ale też pasjonatów sportów wodnych. Niestety, niektórzy nie mieli okazji oddać się swojemu hobby, bo na akwenie odbywały się zawody

Zalew tylko dla wędkarzy? Prezes PZW: Ktoś się zagalopował

Ja rozumiem, że dzień czy dwa, ale tydzień? Na jakiej podstawie ktoś na siedem dni zamyka dostęp do zalewu? To jakaś porażka – skarży się nam Czytelnik, który w środę chciał ze znajomymi pożeglować w Nieliszu i został odprawiony przez organizatorów zawodów wędkarskich.
Wędkarze wypadli z łódki. Dla jednego z nich zakończyło się to tragicznie

Wędkarze wypadli z łódki. Dla jednego z nich zakończyło się to tragicznie

4 hektary lustra wody w środku osady daje wiele możliwości
film
WIDEO

 KOWR przekazał „morze” w Nowodworze

Wapnowanie zbiornika Stańków przez członków PZW

Trucizna w Uherce: Ścieki, śnięte ryby i śledztwo prokuratury

Straż Graniczna ciągle rekrutuje. Oferują kontrakt i 6 tys. zł na rękę

Straż Graniczna ciągle rekrutuje. Oferują kontrakt i 6 tys. zł na rękę

Nadbużański Oddział Straży Granicznej prowadzi nabór do służby kontraktowej. W 2025 roku planowane jest przyjęcie nawet 100 nowych funkcjonariuszy. Do służby mogą zgłaszać się zarówno osoby, które wcześniej nie miały styczności z formacją, jak i byli funkcjonariusze.
W niedzielę na torze w Lublinie odbędzie się Turniej Pożegnalny Jarosława Hampela

Jarosław Hampel: Lublin to dla mnie wyjątkowe miejsce

W niedzielę o godz. 18 w Lublinie odbędzie się jeszcze jedno wyjątkowe żużlowe wydarzenie – Turniej Pożegnalny Jarosława Hampela, który w latach 2020-2023 reprezentował barwy Orlen Oil Motoru. Z tej okazji porozmawialiśmy z jednym z najwybitniejszych polskich żużlowców.
