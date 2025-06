Cztery dni, impreza za imprezą. Festiwal Roztrąb, czyli tak się bawiono kiedyś

Impreza potrwa cztery dni (19-22 czerwca). Jeśli ktoś wówczas wpadnie do Zakłodzia, to na własne oczy zobaczy i będzie mógł wziąć udział w zabawach, jakie pamiętają już tylko najstarsi.

Orkiestry dętę zagrają jadąc na wozach weselnych. Będą oczepinowe przyśpiewki, niedzielne zabawy, oberki, a skrzypkowie mają przygrywać młodzieży na piórniach lub prasowaczkach. Nie zabraknie wspólnych śpiewów.

– Wbrew pozorom są to tradycje wciąż żywe – przemierzając Lubelszczyznę można spotkać tradycyjne orkiestry, muzykantów i wspaniałe śpiewaczki. Warto poznawać to cenne dziedzictwo i dzielić się nim. Właśnie to dzieje się na Festiwalu Roztrąb – zapewnia Filip Majerowski z Fundacji Piszczałka,która co roku przy okazji festiwalu przenosi się w inne miejsce.

Tym razem wydarzenie zawita do Zakłodzia w gminie Radecznica, gdzie nadal funkcjonuje dęta orkiestra.

Organizatorzy pomyśleli program festiwalu tak, aby zadowoleni byli zarówno pasjonaci muzyki tradycyjnej, jak i osoby, które zetkną się z nią po raz pierwszy.

Codziennie od czwartku do soboty odbywać się będą tradycyjne potańcówki na dechach, podczas których zagrają orkiestry dęte, kapele skrzypcowe i harmoniści. Wśród nichm.in. Kapela Hałasów, Warszawsko-Lubelska Orkiestra Dęta, Kapela Katarzyny Zedel, Kapela Zwieże, Orkiestra Dęta Zaburze, Kapela Butrynów, Wędrowna Orkiestra Gimplów.

Na finał (22 czerwca, niedziela, godz. 15) zaplanowano taneczny przegląd tradycyjnych roztoczańskich orkiestr dętych, podczas którego zagrają grupy ze Zdziłowic, Goraja, Orkiestra Dęta Zaburze, Orkiestra Podróżniacy oraz Warszawsko-Lubelska Orkiestra Dęta, a dla skrzypcowego wytchnienia również Kapela Bornego.

– Festiwal to także okazja do nauki i bliskich spotkań z tradycją; od piątku można wziąć udział w spotkaniach śpiewaczych, warsztatach tańców tradycyjnych, otwartych próbach tradycyjnej orkiestry dętej oraz zgromadzeniach skrzypcowo-bębenkowych – zachęca Filip Majerowski.

Przygotowana zostanie również wystawa o tradycjach muzycznych okolic Zakłodzia. Będą koncerty, m.in. Jacka Hałasa na lirę korbową i śpiew w czwartek, a w piątek wystartuje kino festiwalowe z obrazami „Łąka” oraz „Lato w Żabnie”. W sobotę przez Zakłodzie, Gaj Gruszczański, Zaporze, Radecznicę i Sąsiadkę przejedzie fura z orkiestrą na pokładzie i peletonem rowerowym. A w niedzielę jeszcze Noc Świętojańska i spacer zielarski połączony z wiciem wianków.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Szczegóły na plakatach i stronie internetowej www.fundacjapiszczalka.pl.