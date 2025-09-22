Deweloper nie składa broni. Kolejne podejście do budowy osiedla w Koszarach

Wnioski dewelopara z Lublina były przez radnych Zamościa rozpatrywane jeszcze w poprzedniej kadencji. I nie było zgody na inwestycję zakładającą budowę czterech czterokondygnacyjnych bloków. Chodzi o grunt, który w znajduje się w gminnej ewidencji zabytków, jest też wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa lubelskiego jako układ urbanistyczny tworzony przez zachodnią część dawnych koszar. Dlatego inwestor chciał skorzystać z ustawy lex deweloper.

W ostatniej uchwale o odmowie, z sierpnia 2022 roku zwrócono uwagę m.in. na negatywną opinię Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz małą liczbę miejsc parkingowych dla mieszkańców i klientów lokali użytkowych.

Latem br. spółka Grabscy złożyła w magistracie kolejny wniosek, ale z nowym projektem. Teraz chce budować na tym terenie trzy budynki mieszkalne. Na parterach dwóch z nich miałyby znajdować się lokale usługowe. Dla wszystkich jest projektowany garaż podziemny oraz infrastruktura towarzysząca: parkingi (1,5 stanowiska na mieszkanie), plac zabaw, tereny zielone, wewnętrzny układ komunikacyjny i sieci uzbrojenia terenu.

Na całym terenie planowanej inwestycji, jak zapisano we wniosku, znajdują się 42 drzewa. Większość z nich (24) miałaby zostać zachowania. Natomiast w miejsce 18 wyciętych inwestor zobowiązał się dokonać nasadzeń nowych 64 drzew.

Projekt uchwały w tej sprawie będzie jeszcze w tym tygodniu, w czwartek 25 września rozpatrywany przez komisję budżetu, a później trafi pod obrady Rady Miasta Zamość. Pozytywnie został już zaopiniowany przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, a także szereg innych instytucji, np. straż pożarną, inspektorat sanitarny, a także ministerstwo obrony narodowej czy Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji.

W tym miesiącu radni mają zajmować się jeszcze jednym wnioskiem o budowę w trybie lex deweloper. Inwestycję na ulicy Kresowej chce realizować Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Inwex Sp. z o.o. z siedzibą w Brodach Małych. W tym przypadku chodzi o jeden czterokondygnacyjny budynek.