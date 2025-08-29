Drobiazg rekrutuje. Dołącz do grupy, zostań aktorem

Zajęcia mają ruszyć niedługo, dlatego już można zgłaszać chęć udziału w nich (termin mija 20 września). To propozycja dla młodzieży miedzy 15 a 19 rokiem życia.

Spotkania będą odbywać się regularnie, w środy w godz. 17-19. A także w weekendy, przynajmniej raz w miesiącu. Warsztaty w ZDK poprowadzi Diana Maciąg.

Z młodymi adeptami aktorstwa ma pracować od września do maja i przygotować w tym czasie spektakl teatralny pt. „Feblik” Małgorzaty Maciejewskiej. Zajęcia odbywać się będą w ramach projektu „Feblik do teatru”, którego sponsorem jest ORLEN S.A.

W ramach projektu odbędą się także intensywne weekendowe warsztaty z profesjonalistami w dziedzinie teatru: aktorami, reżyserami, literatami, choreografami, scenografami oraz muzykami, którzy pomogą w tworzeniu spektaklu oraz zwiększą umiejętności uczestników.

Chętni mogą po prostu pisać do ZDK poprzez media społecznościowe placówki albo też wypełnić kartę zgłoszeniową i wysłać ją na adres: marketing@zdk.zamosc.pl albo przynieść ją ze sobą na pierwsze spotkanie .