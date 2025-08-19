Dwie ulice na osiedlu jak nowe. Ma być bezpieczniej i komfortowo

Rzecz dotyczy projektu "Budowa ulicy Konwaliowej i przebudowa ulicy Chłodnej wraz z przebudową odcinka ul. Śląskiej", na który miasto otrzymało 2,88 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Założono, że z samorządowego budżetu dołożony zostanie mniej więcej dwa miliony. Ale po pierwszym przetargu z lata zeszłego roku okazało się, że to niemożliwe. Bo obie oferty znacznie przekroczyły założony budżet.

Postępowanie zostało więc unieważnione, a poszukiwania wykonawcy ruszyły na nowo. Jesienią, do kolejnego przetargu podeszły te same dwie firmy i obie zeszły nieco z pierwotnie zaproponowanych kosztów. I nadl żaden z oferentów nie mieścił się w kwocie, jaką zamierzał wydać samorząd.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych było gotowe realizować zadanie za 5 mln 365 tys., zaś DROGMOST za 4,9 mln zł. Tymczasem miasto przewidziało ok. 4,8 mln.

Ostatecznie wybrana została oferta tańsza, prace ruszyły i już się zakończyły. Mieszkańcy os. karolówka powinni być zadowoleni, bo obie ulice znacząco się zmieniły.

W sumie wykonano 636 m dróg w tym: 151 m ul. Konwaliowej, 373 m ul. Chłodnej oraz 112 m ul. Śląskiej (na odcinku od ul. Chłodnej do ul. Robotniczej).

Położono tam nowy asfalt, powstały drogi dla pieszych i rowerzystów, przejścia, także kanalizacja deszczowa, kanał technologiczny, zjazdy, oznakowanie i oświetlenie.