Dwie ulice na osiedlu jak nowe. Ma być bezpieczniej i komfortowo

Było trochę problemów z przetargami, ale w końcu udało się wyłonić wykonawcę i zrealizować drogową inwestycję na os. Karolówka w Zamościu.
Rzecz dotyczy projektu "Budowa ulicy Konwaliowej i przebudowa ulicy Chłodnej wraz z przebudową odcinka ul. Śląskiej", na który miasto otrzymało 2,88 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Założono, że z samorządowego budżetu dołożony zostanie mniej więcej dwa miliony. Ale po pierwszym przetargu z lata zeszłego roku okazało się, że to niemożliwe. Bo obie oferty znacznie przekroczyły założony budżet.
Postępowanie zostało więc unieważnione, a poszukiwania wykonawcy ruszyły na nowo. Jesienią, do kolejnego przetargu podeszły te same dwie firmy i obie zeszły nieco z pierwotnie zaproponowanych kosztów. I nadl żaden z oferentów nie mieścił się w kwocie, jaką zamierzał wydać samorząd.
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych było gotowe realizować zadanie za 5 mln 365 tys., zaś DROGMOST za 4,9 mln zł. Tymczasem miasto przewidziało ok. 4,8 mln.
Ostatecznie wybrana została oferta tańsza, prace ruszyły i już się zakończyły. Mieszkańcy os. karolówka powinni być zadowoleni, bo obie ulice znacząco się zmieniły.