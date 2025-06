Nowa nawierzchnia, szersze zakręty, równe pobocza. Odnowią drogę w trzech gminach

Chodzi o przebudowę drogi powiatowej biegnącej przez Nielisz, Michalów (gm. Sułów) i Szczebrzeszyn. O wsparcie na to zadanie wystarało się Starostwo Powiatowe w Zamościu pozyskując pieniądze na prawie połowę kosztów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W przetargu wyłoniono wykonawcę inwestycji, której wartość to ponad 18,3 mln zł. Prace zrealizuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Zamościu. Ruszyć mają niebawem, a zakończyć się powinny w maju 2026 roku.

Droga biegnie przez trzy gminy: Nielisz, Sułów i Szczebrzeszyn. Te samorządy również będą partycypowały w kosztach, bo to dla nich ważna inwestycja. Również dlatego, że droga biegnie wzdłuż największego zbiornika wodnego w Lubelskiem, czyli zalewu w Nieliszu. Znajdują się więc przy niej liczne kwatery turystyczne, hotel

Trasa była w nie najlepszym stanie. Ale to się zmieni. Będzie przebudowana tak, by mogły nią jeździć pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t. Na całej długości ujednolicona zostanie szerokość jezdni - do 5,5 metrów, a nawierzchnia zostanie wymieniona.

W planach jest też wykonanie nowych poboczy, chodników, poszerzenie skrętóworaz wykonanie czytelnego oznakowania.

"Utworzone w wyniku realizacji inwestycji dogodne bezpośrednie połączenie z drogami wyższej kategorii DK 74 i DW 837 zapewni spójność terytorialną w tym obszarze powiatu" - podkreśla w komunikacie zamojskie starostwo.